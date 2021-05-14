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不得民心？泰王瓦吉拉隆功被爆入院　泰網盛傳染疫

▲泰王瓦吉拉隆功近日身體似乎有些狀況，被傳入院住療，不少泰國網友都懷疑，泰王其實是感染新冠肺炎，但至今未獲得王室證實。資料照。 （圖／美聯社／達志影像）
▲泰王瓦吉拉隆功近日身體似乎有些狀況，被傳入院治療，不少泰國網友都懷疑，泰王其實是感染新冠肺炎，但至今未獲得王室證實。資料照。 （圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-14 15:26:53｜2021-05-14 15:30:27

68歲的泰國國王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)，由於行事荒謬，加上疫情爆發後長期在國外享樂，未及時回國坐鎮，在泰國的聲望呈現下滑。近日有泰國媒體報導，瓦吉拉隆功因呼吸系統問題，被緊急送進曼谷西里拉醫院，不少泰國網友都懷疑泰王可能染疫；不過長期關注泰國王室活動的外國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)事後在推特發文，表示並沒有證據顯示泰王目前性命垂危，或是證實感染新冠肺炎的資訊。

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綜合媒體報導，由於泰王已有約1個月未公開露面，有關泰王染疫的傳言甚囂塵上，加上王室官方至今仍未發表任何聲明，也讓外界更對泰王的健康感到好奇，馬歇爾13日在推特上發文，表示有消息指出，泰王被送入加護病房，並出現類似新冠肺炎的症狀，情況並不樂觀。

▲長期關注泰國王室活動的外籍記者馬歇爾在推特上轉發泰王住院的消息。（圖／翻攝自推特）
▲長期關注泰國王室活動的外籍記者馬歇爾在推特上轉發泰王住院的消息。（圖／翻攝自推特）
有泰媒在聯繫王室辦公室人員後，對方聲稱目前未出現任何異常狀況，也有員工透露瓦吉拉隆功本來就有呼吸不順及呼吸系統的問題，但並不嚴重，也與疫情無關。

馬歇爾也在稍後更新推文，打下：「即便謠言四起，但現在並沒證據顯示國王的性命遭受威脅，他確實是有呼吸系統問題，但也許與疫情無關，目前人正在西里拉醫院的加護病房接受治療，不過並無法更進一步確認其他更瘋狂的謠言。」

▲馬歇爾隨後又更新推文，聲稱沒有證據顯示泰王的性命遭受威脅。（圖／翻攝自推特）
▲馬歇爾隨後又更新推文，聲稱沒有證據顯示泰王的性命遭受威脅。（圖／翻攝自推特）
雖然如此，但由於瓦吉拉隆功並不討泰國年輕人喜愛，所以泰國社群網絡上還是出現不少惡搞的貼文或是梗圖，網友狂發迷因與地獄梗，也登上泰國當地熱搜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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