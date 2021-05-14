不得民心？泰王瓦吉拉隆功被爆入院　泰網盛傳染疫

68歲的泰國國王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)，由於行事荒謬，加上疫情爆發後長期在國外享樂，未及時回國坐鎮，在泰國的聲望呈現下滑。近日有泰國媒體報導，瓦吉拉隆功因呼吸系統問題，被緊急送進曼谷西里拉醫院，不少泰國網友都懷疑泰王可能染疫；不過長期關注泰國王室活動的外國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)事後在推特發文，表示並沒有證據顯示泰王目前性命垂危，或是證實感染新冠肺炎的資訊。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-14 15:26:53｜2021-05-14 15:30:27
綜合媒體報導，由於泰王已有約1個月未公開露面，有關泰王染疫的傳言甚囂塵上，加上王室官方至今仍未發表任何聲明，也讓外界更對泰王的健康感到好奇，馬歇爾13日在推特上發文，表示有消息指出，泰王被送入加護病房，並出現類似新冠肺炎的症狀，情況並不樂觀。
有泰媒在聯繫王室辦公室人員後，對方聲稱目前未出現任何異常狀況，也有員工透露瓦吉拉隆功本來就有呼吸不順及呼吸系統的問題，但並不嚴重，也與疫情無關。
馬歇爾也在稍後更新推文，打下：「即便謠言四起，但現在並沒證據顯示國王的性命遭受威脅，他確實是有呼吸系統問題，但也許與疫情無關，目前人正在西里拉醫院的加護病房接受治療，不過並無法更進一步確認其他更瘋狂的謠言。」
雖然如此，但由於瓦吉拉隆功並不討泰國年輕人喜愛，所以泰國社群網絡上還是出現不少惡搞的貼文或是梗圖，網友狂發迷因與地獄梗，也登上泰國當地熱搜。
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