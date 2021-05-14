星疫情升溫　16日起禁止餐廳內用、聚會限2人

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據衛生部統計，新加坡目前共有11個感染群，其中與日前確診、樟宜機場第3航廈清潔工相關的感染群確診人數持續增加，已擴大至46人確診，是目前人數最多的感染群。另外，陳篤生醫院（Tan Tock SengHospital）感染群也有44人確診，部分確診者已確定感染印度變種變毒。
新加坡跨部會抗疫工作小組聯合領導人之一、衛生部長顏金勇今天在線上記者會表示，過去一週，新加坡出現71起本土案例，部分案例感染源不明，顯示社區存在尚未被發現的病例；呼籲民眾減少不必要的社交接觸。
同時，抗疫工作小組也宣佈一系列加強版防疫措施，從16日起實施一個月至6月13日，實施2週後進行檢視，未來將視情況作出調整。
另一名抗疫工作小組聯合領導人、教育部長黃循財在記者會上表示，加強版防疫措施包括進一步減少社交聚會人數，從最多5人降至2人，每戶家庭每天最多只能接受2名訪客。他呼籲民眾應盡量待在家裡，僅在必要時外出。
其他措施包括居家辦公應成為既定模式，黃循財表示，若可能的話，雇主應讓員工在家辦公。為了避免在室內、長時間脫下口罩等高傳染風險環境，將禁止在餐飲店、小販中心內用，只允許提供外帶或外送服務。
景點、商場及大型活動人數限制也將下調。黃循財指出，宗教聚會活動人數最多50人，但若事前進行檢測，人數可提升至最多100人；全程需戴口罩。若在活動前進行檢測，大型會展、現場表演活動、電影院每廳的人數上限為100人，但若未進行事前檢測，活動人數最多只能為50人。
他說，由於將禁止餐廳內用，婚宴也不被允許。至於婚禮宣誓儀式，若無事先檢測，活動人數最多只能為50人，若在活動前進行檢測，人數可提升至100人。
另外，在禁止餐飲店、小販中心內用期間，新加坡政府將提供相關業者、攤販協助，包括增加補助及減免租金。
截至昨天為止，新加坡累計6萬1453人確診，病故人數維持31人。（編輯：高照芬）1100514