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確診後「上傳APP」能領5000元！網秒掀台人心態：很有效

▲國內疫情升溫，防疫APP「台灣社交距離」爆衝全台APP下載第一。（圖／記者楊智傑攝）
▲國內疫情升溫，防疫APP「台灣社交距離」爆衝全台APP下載第一。（圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 16:00:05｜2021-05-14 16:12:39

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布國內新增29例本土COVID-19確診者，其中7例感染源仍在調查中，引發各界高度關注。而未來更有效找出確診者，指揮中心也宣布，下載「台灣社交距離」即可參加禮券抽獎，消息曝光也掀起網路討論，更有網友點破台灣人的心態「很有效」。

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指揮中心今（14）日指出，「台灣社交距離」APP目前已有超過80萬人下載，為了鼓勵民眾使用，只要將APP的安裝資料截圖並上傳活動頁面，即可參加「500元禮券」的抽獎；另外，若是使用者意外成為確診者，只要願意上傳『去識別化接觸』資料以幫助疫調，則直接獲得「疫調獎勵金」5000元禮券，而詳細活動情形將公布於臉書粉專「疾病管制署 - 1922防疫達人」上。

▲指揮中心祭出抽獎活動，希望民眾能下載使用「台灣社交距離」APP。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心祭出抽獎活動，希望民眾能下載使用「台灣社交距離」APP。（圖／指揮中心提供）
消息也隨即掀起討論，不少鄉民也紛紛感慨「怕你不同意上傳，造成app無用空轉，只好祭出5000」、「算是順便把確診者抓出來的手段啦，反正能用到的手段全用上就對了」、「原本我也不覺得會有，直到看到鮭魚之亂」、「我覺得有用耶，台灣人貪小便宜」、「要讓人誠實只能用這招！你看那位說女兒在國外卻染病的那位」。

事實上，「臺灣社交距離」APP負責人詹仲昕昨（13）日就曾出面解釋，該APP無須註冊、上傳資料也無需GPS定位資訊​，且手持裝置每 10-20 分鐘自動生成一個隨機的、不可回溯的、無法還原的雜湊值（Hashed ID/隨機 ID），且每次的隨機 ID 皆不同，不會儲存個資​，而相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天後自動刪除，並無資安疑慮。

而APP也會每4小時的自動更新，將會自動比對過去14天的接觸史，且「使用者檢疫為確診者時，衛生單位將主動詢問其分享意願，並由使用者自主決定是否同意上傳手持裝置內的隨機 ID​」。

詹仲昕也補充，曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上的用戶，手持裝置會出現 App 告警畫面，並由用戶「自主」向衛生單位通報；由於APP上傳的是隨機ID，因此接收到接觸通知示警訊息的使用者，無法得知接觸對象或確診者的個資，僅顯示曾與確診者接觸的示警訊息​，「無法得知任何個人資訊」；另外APP也沒辦法自行宣佈確診，避免發出不必要的告警訊息。（編輯：潘毅）

▲全國本土病例地理分佈圖。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
▲全國本土病例地理分佈圖。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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