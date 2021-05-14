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中市幼嬰遭虐傷勢嚴重　議員批真可惡

中市幼嬰遭虐傷勢嚴重　議員批真可惡
▲中市再度驚傳虐嬰，議員林祈烽、施志昌、林德宇和陳世凱緊急提出質詢，要求市府要拿出解決辦法(圖／柳榮俊攝2021.5.14)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-14 15:51:34

台中市再度驚傳虐嬰案件，涉案的護理人員已遭法院覊押。台中市議員林祈烽、施志昌、林德宇和陳世凱等，今(14)日下午在市議會緊急提出質詢，要求市府要拿出解決辦法，要有所作為，大家都無法容忍虐嬰或虐童的行為，社會、衛生和勞工等相關機關更應該經常去查核，避免類似案件一再發生。

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林祈烽說，11日台中一名僅出生28天男嬰，在西屯的一家產後護理之家，據他了解，涉案的護理人員因為太累所以情緒控管不佳，因此在上大夜班時對嬰兒重摔以及像戳皮球般的戳頭動作，甚至在照護過程中完全虐待的手段在照顧嬰兒，經日班護理人員發現嬰兒有異狀，全案才爆發出來，目前嬰兒在台中榮總進行腦壓監測及觀察中，初步發現有癲癇的情形，經電腦斷層掃描發現頭部有蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜下血腫等狀況。

林祈烽表示，每個會期他都關心台中市發生虐童和虐嬰案件，不管是護理人員、褓母，還是幼教老師，基本上對待小孩真的要很有愛心，如果沒有耐心和愛心，那就不要從事這個行業，但在現實狀況下，虐童案一再發生，市府應該要怎麼嚴格把關，要求這些從業人員一定要有愛心和耐心？

林德宇指出，根據護理之家設置基準，產後護理之家每五床嬰兒床應置嬰兒照顧人員一人，而嬰兒照顧人員應具有護理及幼兒保育相關科系畢業，或保母人員技術士證等正式資格；雖然護理之家的主管機關是衛生局，但既然涉及嬰兒照護、褓母等相關業務，社會局就應有管理作為，不能有模糊空間。

林德宇要求，勞工局應徹查所有的產後護理之家、托嬰中心等機構，杜絕受聘的護理人員、幼托人員有「血汗班表」的情形，同時保障勞工及家長、幼童權益。林德宇強調，市府有責任跟義務替家長監督嚴管所有幼托相關機構，市府應立即啟動橫向作業，提出有效管理措施，兒虐零容忍不能只是說說。

施志昌表示，近年來因為社會大眾開始注意托育問題，對於各項托育機構的檢視也愈發嚴格，但產後護理之家恐成為漏洞。此次事件就是由產後護理之家發生，他要求，不管是衛生局或是社會局應加強產後護理之家的查核，以免相同的虐嬰事件再次發生。林祈烽也強調，希望這件事只是個案，但市府還是要清查這家業者從過去到現在，是否還有其他的嬰兒也受虐？對有「前科」的業者要全面控管，給所有家長一個交代。

副市長黃國榮說，事後一定會對業者懲處，但預防勝於治療，未來要如何預防這種事情不要再發生，對學校教育、在職教育都要再加強。

社會局長彭懷真表示，周二凌晨護理師在照顧的過程當中，有疏失，這家產後護理之家對出生20多天的嬰兒施虐，也是這麼長日子以來碰到的受害孩子年齡最小的，產後護理之家由衛生局主管，與衛生局緊密連繫，了解台中榮總醫治情況，同時也進行家訪，讓家防中心介入處理，該名護理師因疑渉虐嬰疏失已被移送辦遭收押。

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