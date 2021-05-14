中市幼嬰遭虐傷勢嚴重　議員批真可惡

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林祈烽表示，每個會期他都關心台中市發生虐童和虐嬰案件，不管是護理人員、褓母，還是幼教老師，基本上對待小孩真的要很有愛心，如果沒有耐心和愛心，那就不要從事這個行業，但在現實狀況下，虐童案一再發生，市府應該要怎麼嚴格把關，要求這些從業人員一定要有愛心和耐心？
林德宇指出，根據護理之家設置基準，產後護理之家每五床嬰兒床應置嬰兒照顧人員一人，而嬰兒照顧人員應具有護理及幼兒保育相關科系畢業，或保母人員技術士證等正式資格；雖然護理之家的主管機關是衛生局，但既然涉及嬰兒照護、褓母等相關業務，社會局就應有管理作為，不能有模糊空間。
林德宇要求，勞工局應徹查所有的產後護理之家、托嬰中心等機構，杜絕受聘的護理人員、幼托人員有「血汗班表」的情形，同時保障勞工及家長、幼童權益。林德宇強調，市府有責任跟義務替家長監督嚴管所有幼托相關機構，市府應立即啟動橫向作業，提出有效管理措施，兒虐零容忍不能只是說說。
施志昌表示，近年來因為社會大眾開始注意托育問題，對於各項托育機構的檢視也愈發嚴格，但產後護理之家恐成為漏洞。此次事件就是由產後護理之家發生，他要求，不管是衛生局或是社會局應加強產後護理之家的查核，以免相同的虐嬰事件再次發生。林祈烽也強調，希望這件事只是個案，但市府還是要清查這家業者從過去到現在，是否還有其他的嬰兒也受虐？對有「前科」的業者要全面控管，給所有家長一個交代。
副市長黃國榮說，事後一定會對業者懲處，但預防勝於治療，未來要如何預防這種事情不要再發生，對學校教育、在職教育都要再加強。
社會局長彭懷真表示，周二凌晨護理師在照顧的過程當中，有疏失，這家產後護理之家對出生20多天的嬰兒施虐，也是這麼長日子以來碰到的受害孩子年齡最小的，產後護理之家由衛生局主管，與衛生局緊密連繫，了解台中榮總醫治情況，同時也進行家訪，讓家防中心介入處理，該名護理師因疑渉虐嬰疏失已被移送辦遭收押。