總統府員工家屬和獅子會吃飯遭匡列　府：未接觸正副總統

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張惇涵說，這兩名家族成員在被指揮中心通知匡列後，於昨（13）日晚間告知該名員工這項訊息。該名員工隨即主動告知總統府，今日已經請假，進行居家隔離中，並已安排採檢，目前尚未有採檢結果。
張惇涵表示，總統府今日上午即進行該員辦公室及相關動線消毒工作，並將進一步進行總統府全面消毒作業。再次提醒要求府內員工佩戴口罩上班，相關社團及訓練活動全部暫停。總統府並遵照指揮中心指引，持續嚴格實施各項防疫措施。
外界擔心影響正副總統與國安人員，張惇涵說，經總統府及國安會內部調查，5月10日至5月13日，總統府有與該名員工接觸過的同仁有68名，而國安會沒有與該名員工接觸過的人員，相關內部調查已通報指揮中心。有接觸過的員工目前皆已採取自主健康管理，令其即刻休假，並嚴謹掌握相關健康情形。該名員工相關業務的銜接工作，也按照總統府標準作業程序完成。
張惇涵強調，總統、副總統並沒有與該員工有接觸史，工作動線也完全不同。昨日國安高層會議的與會人員也沒有與該員工有接觸史，進出動線也不相同。醫療團隊皆有嚴密掌握總統、副總統健康狀況，目前健康良好，請外界放心。
指揮中心發言人莊人祥今下午證實，這是明（15）日會公布確診者的接觸者，並不是確診個案疫調當中，目前知道應該是在沒有傳染期的時候接觸的所謂自主健康管理期間。這位曾與總統府員工家屬接觸的案1203是新北五股獅子會前會長，衛福部次長石崇良曾表示，他活動豐富、本身活動力強、生活活躍，許多確診案例中部份都與他相關。