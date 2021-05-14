總統府員工家屬和獅子會吃飯遭匡列　府：未接觸正副總統

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指揮中心發言人莊人祥今下午證實，

這是明

會公布確診者的接觸者，並不是確診個案疫調當中，目前知道應該是在沒有傳染期的時候接觸的所謂自主健康管理期間。這位曾與總統府員工家屬接觸的案1203是新北五股獅子會前會長，衛福部次長石崇良曾表示，他活動豐富、本身活動力強、生活活躍，許多確診案例中部份都與他相關。