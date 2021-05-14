獅子會發聲明：會員也是受害者！「他人無權干涉私生活」

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感謝各界媒體對於國內疫情展的用心與關注，由於日前報導有某獅子會會員遭受不明新冠肺炎感染的消息，在媒體界強力傳播下，恐令國內民眾對於國際社團「國際獅子會」的公益性形象有所誤解。
國際獅子會成立在全球已有101年的歷史，在臺灣成立已有近61年，目前在台灣有15個行政區、1199個分會、會員數有近49000位，每年度在台灣各處或協助政府進行各項大大小小公益活動金額合計有數億元，捐助世界各國的公益金，近年來年年高達近2億元，很可惜這些公益活動的成效比較得不到媒體的青睞與傳播。
因為近年來政府控管國內疫情成效良好，國內民眾漸漸回到一般日常生活模式，而許多會員間就像是好友家人一般相處而疏於防備，請明瞭該員是新冠疫情的受害者，據悉該會員因確診後如實通告會員好友家人，也配合相關疫調方能讓政府單位，及時的確認相關感染源及傳播鏈，至於私人生活方面他人應無權干涉。
由於被媒體曝光強力報導該會員身分後，觸動全國民眾對於「獅子會」一詞極為敏感，本人與全國獅友們皆深表遺憾，在此呼籲媒體朋友回歸專業模式，以個案編號報導相關事宜，繼續協助宣導提醒防疫的重要性，也請全國民眾勿受報導影響誤解國際獅子會，特在此發表聲明，以正視聽。
其實婦產科醫師蘇怡寧昨日也在臉書發文呼籲，案1203願意誠實的公佈足跡，試著讓社會的傷害進一步降到最低，這點是很讓人致上敬意的。蘇怡寧醫師指出，「他也是受害者，我們必須謝謝他的真誠。我也希望他太太一定要原諒他，比起去年那個外籍機師死都不願意洩漏足跡的傢伙，這絕對值得我們敬佩」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。