姚元浩力挺江宏傑　曝私下對話「有資源一定幫」

姚元浩與李玖哲今（14日）出席美食行腳節目《就是這味─玖浩吃》記者會，兩人自《全明星運動會》第一季感情就相當好，而姚元浩身為前紅隊隊長，聊到目前藍紅兩隊獎盃數差距頗大，他也透露領隊江宏傑壓力一定很大，喊話：「我唯一能挺小傑（江宏傑）的是，只要一通電話或訊息，我只要有資源一定百分之百支持他。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-14 16:37:00
姚元浩與李玖哲都是《全明星運動會》第一季的紅隊隊員，聊到近期第二季的戰況，李玖哲笑說：「有點尷尬！」姚元浩解釋其實每個隊伍遇到的比賽狀況都不同，「紅藍兩隊確實比第一季的我們都強，每一個項目都在突破、超越我們，而比賽難免有輸有贏，所以很能感受選手們的辛苦。」
姚元浩透露紅隊的江宏傑也不想輸，坦言平常私下雙方也會見面，彼此會聊一些練習狀況，也很能體會江宏傑的壓力很大，「我現在唯一能夠挺小傑（江宏傑）幫小傑的，就是他一通電話或訊息，他需要什麼樣的資源，我剛好有資源一定百分之百支持他。」假設有天要比賽車，那就是能分享他的翹楚。
至於日前第二季紅隊廖允杰（小杰）自動請辭隊長一事，姚元浩表示：「每個團隊的領導都不希望自己團隊輸，就像江宏傑和錢薇娟都ㄧ樣，每個人都不想輸，所以也都付出很多時間在訓練，就像職業運動員。」