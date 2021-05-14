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姚元浩力挺江宏傑　曝私下對話「有資源一定幫」

▲前紅隊隊員姚元浩（右）與李玖哲一同主持新節目，姚元浩透露江宏傑壓力大，但能幫忙一定幫。（圖／三立提供）
▲前紅隊隊員姚元浩（右）與李玖哲一同主持新節目，姚元浩透露江宏傑壓力大，但能幫忙一定幫。（圖／三立提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-14 16:37:00

姚元浩與李玖哲今（14日）出席美食行腳節目《就是這味─玖浩吃》記者會，兩人自《全明星運動會》第一季感情就相當好，而姚元浩身為前紅隊隊長，聊到目前藍紅兩隊獎盃數差距頗大，他也透露領隊江宏傑壓力一定很大，喊話：「我唯一能挺小傑（江宏傑）的是，只要一通電話或訊息，我只要有資源一定百分之百支持他。」

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▲李玖哲（左）與姚元浩感情相當好，被眾人封「浩玖CP」。（圖／三立提供）
▲李玖哲（左）與姚元浩感情相當好，被眾人封「浩玖CP」。（圖／三立提供）
姚元浩與李玖哲都是《全明星運動會》第一季的紅隊隊員，聊到近期第二季的戰況，李玖哲笑說：「有點尷尬！」姚元浩解釋其實每個隊伍遇到的比賽狀況都不同，「紅藍兩隊確實比第一季的我們都強，每一個項目都在突破、超越我們，而比賽難免有輸有贏，所以很能感受選手們的辛苦。」

姚元浩透露紅隊的江宏傑也不想輸，坦言平常私下雙方也會見面，彼此會聊一些練習狀況，也很能體會江宏傑的壓力很大，「我現在唯一能夠挺小傑（江宏傑）幫小傑的，就是他一通電話或訊息，他需要什麼樣的資源，我剛好有資源一定百分之百支持他。」假設有天要比賽車，那就是能分享他的翹楚。

▲姚元浩坦言江宏傑也不想輸，但也只能做好完全準備。（圖／三立提供）
▲姚元浩坦言江宏傑也不想輸，但也只能做好完全準備。（圖／三立提供）
至於日前第二季紅隊廖允杰（小杰）自動請辭隊長一事，姚元浩表示：「每個團隊的領導都不希望自己團隊輸，就像江宏傑和錢薇娟都ㄧ樣，每個人都不想輸，所以也都付出很多時間在訓練，就像職業運動員。」

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憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

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2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
18.55%81.45%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.18%58.82%
2021-05-11-2021-05-14
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