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本土確診暴增29例！他疑惑「沒前幾天恐慌」　眾抖出原因

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日召開記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心14日公布新增29例本土個案，就有網友好奇詢問「為什麼今天的恐慌感沒有前兩天那麼重？」（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 16:36:33

近期台灣本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（14）日再公布29例本土確診個案，引發民眾憂心忡忡。不過，就有網友疑惑詢問「為什麼今天的恐慌感沒有前兩天那麼重？」對此，就有人點出關鍵原因，直喊「冷靜一點比較安全！」

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中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增29例本土COVID-19確定病例，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203五股獅子會及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

▲全國本土病例地理分佈圖。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
▲全國本土病例地理分佈圖。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示今日再創新高，一天增加了29例本土個案，但他卻坦言「但感覺各社群的恐慌度都還好，沒有前幾天那麼誇張，究竟是什麼原因勒？1.股市漲、2.還沒停電、3.已經有心裡準備了。我看line群組已經懶得傳足跡圖了，還是我太邊緣了」。

▲網友好奇詢問「為什麼今天的恐慌感沒有前兩天那麼重？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「為什麼今天的恐慌感沒有前兩天那麼重？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多鄉民討論，「疫情到最後都會麻木啦看看日本」、「因為前兩天已經買好物資準備躺在家了」、「看看日本」、「不要亂說，我今天還是嚇到尿褲子了」、「星期一股市開市你就知道了....」、「等著晚上看各大賣場」、「你太邊緣了，自己的群組疫情新聞至少超過十條....」。

不過，也有人點出關鍵原因，表示「因為恐慌解決不了問題！會恐慌的就是哪一小群人而已......」、「本來就是第一天會最恐慌，冷靜一點比較安全」、「恐慌沒用。面對問題，處理問題就好。這麼長的時間、國外疫情這麼嚴重、台灣完全沒有被突破的機率非常低！看看這次能不能把它捏掉了！」、「慌也沒用啊」。

針對近期台灣本土確診個案激增，指揮中心亦鼓勵全民下載使用「臺灣社交距離App」，確保社區民眾安全，並將於衛生福利部疾病管制署官方臉書專頁「疾病管制署─1922防疫達人」辦理抽獎活動。另下載使用者若為確診病例且願意上傳去識別化接觸資料，將給予協助疫調獎勵金每人5,000元。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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