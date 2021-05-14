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新竹縣推行客語進步大 客委會主委親送百萬支票

新竹縣推行客語大幅進步
▲新竹縣推行客語為通行語大幅進步，客委會主委楊長鎮（左）親送100萬元獎金支票予以表揚，由縣長楊文科（右）代表受贈。(圖/新竹縣政府提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-05-14 16:37:26

109年新竹縣公務人員、教育人員通過客語能力認證人數分別是813人、570人，比例高居「推動客語為通行語」8個受評核縣市的第2、第3名，客委會主委楊長鎮昨(14)日下午親送「佳等」(第二名)100萬元支票到新竹縣政府，肯定新竹縣長楊文科上任以來，帶頭在主管會議及公共活動推廣使用客語，並成立推動小組、訂定獎勵辦法的積極作法，值得鼓勵。

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楊文科表示，沒有客家話就沒有客家文化，沒有客家文化就沒有客家人，新竹縣為客家大縣，客家人口佔全縣人口百分之73.6，推動客語為通行語是縣府重要工作之一。他指出，「新竹縣推動客語及客家文化執行小組」成員包括縣府各局處長及鄉鎮市長，希望由鄉村包圍城市，集思廣義研擬推動策略並落實推動客語及客家文化。

楊文科並親自錄製客語教學影片，每日於縣府大廳播放，並要求縣府開課，鼓勵局處首長及縣府同仁學客語、講客語；再者，也要求教育處落實「客語傳承從小紮根」推動以客語作為教學語言，通過客語能力認證還可獲頒獎勵金。

另外，縣府也用心營造客語友善環境造，包括客語電話語音服務、臨櫃客語服務人員、各項活動及會議之舉辦使用客語、客語標示、電梯客語播音、室內廣播及叫號機(戶政、地政)及訂定獎勵辦法增加團體帶動獎等措施。

楊長鎮肯定新竹縣推對客語的用心，也提供幾個建議和未來努力的目標，如鼓勵學生本土語言課程選修客語，期望從目前6成4提高為100%/的覆蓋率；增加客語沈浸式教學的幼兒所，並帶動國中、小參與；提高客語給合十二年國教校訂課程計畫的申辦學校數；中小學生通過客語能力認證3年倍增……等等，希望透過更積極的作為，讓推動客語及客家文化有更顯著的成果。

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