本土疫情升溫　飯店業者全額補助全體員工施打疫苗

針對國內本土疫情升溫，知名飯店集團提出加強十大防疫措施，並給予全體員工自費疫苗全額補助，保障員工上班的安全，也能提供給消費者安全的環境。此外，飯店業者表示，為緩解民眾居家防疫需求，該集團旗下7館續推防疫住房專案，共計超過1100間客房投入此計劃，預估能支援1000戶家庭的防疫需求，讓這次本土疫情的居家檢疫者在自家居住，且讓健康的同住家人到旅館安心住宿。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-14 16:37:30
雲朗觀光集團指出，該集團自去年2月底起便啟動防疫相關措施並從未停止，目前疫情升溫後，加強十大防疫具體措施，包括全面篩檢量測體溫，全員確實配戴口罩、勤洗手自我保護、清潔消毒專業訓練、定時清潔消毒、客房清潔消毒、醫療級紫外線殺菌燈與先進UVC紫外線消毒設備的使用、顧客分流及人數控管、餐飲衛生把關、用餐防疫機制等。
此外，業者表示，他們也鼓勵員工前往施打新冠肺炎疫苗，並給予施打自費疫苗的費用補助，除了希望保障員工上班時安全，也更可讓旅客消費的更加安心；同時，該集團同步宣導全體員工可下載「臺灣社交距離」APP，以藍牙訊號強弱計算使用者之間的距離，顧客至飯店消費時便可得知飯店員工的接觸史是否安全，提供旅客多一層放心，也讓入住的客人更安心。
為舒緩防疫旅館不足，業者指出，該集團旗下7館即日起至6月30日，續推住房優惠專案，鼓勵本次受牽連的居家檢疫者回熟悉舒適的自家居住，改讓健康的同住家人到旅館住宿，行動自如。