513停電報告16日前出爐　王美花：去留沒放心上

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王美花指出，「如果有涉及台電員工，該懲處就懲處」，台電董事長楊偉甫也已向她提自請處分，不過，現階段以處理電力系統為優先。另外，經濟部也將成立電網強化改善小組，提升電網韌性，避免再次無預警大規模停電。
外界對於這起事故的究責層級都相當關心，對此，王美花表示：「不管是台電董事長或我個人，我們現在都沒有把這件事情放在心上，放在心上的事是趕快把工作怎麼樣盡快來做。」
經濟部表示，完整版調查報告將在16日以前出爐，會再追究相關責任。
王美花進一步指出，513大停電凸顯了電網韌性的重要性，經濟部後續將成立電網強化改善小組，由她擔任召集人，並邀請國內重要的電力學者參與，全力改善電網的系統性風險。
王美花表示，會發生513停電是好幾個因素疊加在一起所致，未來也會再檢討當水情狀況不佳時，要如何計算水力機組的備轉容量，而因應氣候高溫，也會重新思考未來大型機組歲修時程。
王美花強調，站在經濟部立場，希望能盡快增建燃氣機組，會有助於備轉容量增加。
台電發言人張廷抒補充，台電的系統沒有問題，意外是人為疏失所造成，未來會加強整個標準作業程序、防呆裝置、教育訓練等，不容許這種事情再次發生，強調會將這次意外作為前車之鑑，做好各級防範，確保穩定供電。