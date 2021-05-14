藍：迴避監督無助防疫　政府應盡速公布疫苗取得期程

國民黨今（14）日最新公布民調，顯示有超過5成民眾對政府取得疫苗沒信心，但民進黨竟批在野黨唱衰防疫。國民黨指出，民進黨的解讀不含任何檢討改進成分，根本是無視民意的展現，且回應邏輯更是錯亂。國民黨質疑，民進黨的執政態度傲慢，任何不合政府心意的民調難道都不能公布？台灣已成極權國家了嗎？
記者余祥／台北報導
2021-05-14 16:42:45｜2021-05-14 16:42:54
國民黨指出，疫苗取得量不足，是蔡政府承諾跳票，對防堵疫情的怠慢與輕忽使然。蔡英文總統2月初才於臉書宣傳「有疫苗，請放心!」，表示政府採多源頭外購疫苗，提出取得近2000萬劑疫苗進度，然而迄今台灣僅取得30萬支疫苗，根本遠遠低於承諾數量，更不足以讓全數國人施打，正是如此不合格的數量，讓民眾意識到蔡政府在疫苗採購上「空有大內宣、承諾都跳票」，也因此本次民調，有超過5成(54.1%)民眾對於政府能否取得足夠全國民眾施打疫苗數沒有信心，對政府取得疫苗進度沒有信心的比例，更從三月中旬TVBS製作民調的39%一舉躍升至54.1%。
國民黨強調，民眾給予蔡政府時間兌現承諾，然而一等再等，疫苗取得量卻始終沒有顯著成長，如今疫情急速升溫，民眾對於疫苗需求更是急速攀升，供需不符問題只會更為明顯。
國民黨表示，疫苗採購量不足影響層面很廣，包括現有疫苗即將在本月底及下月中旬過期、第三批疫苗期程還不明確，都讓民眾先前對於施打疫苗抱持觀望態度，然而如今疫情升溫下，政府更需要盡速採購疫苗，而不是迴避在野黨監督。
國民黨重申，施打比例攀升代表民眾有高度需求，如何盡速取得足夠、安全的疫苗迫在眉睫。對於蔡政府近幾個月來均未能清楚說明疫苗取得的時程，國民黨呼籲，政府應明確公布疫苗的確切時間表，讓資訊更加透明，提供民眾清楚且充分的防疫資訊與措施，才是負責任的執政者所應為。