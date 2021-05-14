已知確診明天再公布？指揮中心以「18時」為界　網友吵翻

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莊人祥說明，目前指揮中心公開病例的例行做法，是每天晚上6點以前確診的個案；而6點以後確診的個案，會於再隔一日下午的記者會公布。也因此會有些時間差，一些個案可能已經確診並展開疫調、隔離，但尚未對外公布。指揮官陳時中補充，由於疫調需要時間，而面對各地傳出的確診個案，仍以指揮中心公布的資訊為主。
有網友在PTT發文，指出「看CDC直播，提到今日+29為前一晚6點前確診案例，隔天2點再公布不就都過了20小時？為何政府不設置網路即時更新？當天確診即公告，不然都媒體搶先報，新聞都是傳、據說、恐等恐慌消息，病毒不等人啊！」
文章掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「晚上7點確診的，要43小時後才會公布喔」、「落後快兩天。難怪曝露者越來越多」、「都什麼時候了，還能晚這麼多」、「韓國有做及時確診數據統計喔」、「一次公布是有很困難膩」。
不過也有網友替指揮中心解釋，「統整資料阿，其他國家也一樣，還有周末不發布的咧」、「確診本來就需要時間」、「因為要疫調啊」、「跟你講你是能怎樣，跟你有關係的話，早就通知你去隔離了」。（編輯：倪浩軒）
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