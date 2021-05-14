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已知確診明天再公布？指揮中心以「18時」為界　網友吵翻

指揮中心發言人莊人祥說明5月13日晚間又有某醫院2名住院病患確診新冠肺炎。(圖／指揮中心提供)
▲今（14）日傳出有總統府人員曾與確診者接觸，指揮中心發言人莊人祥證實，該府內員工是「明天才會公佈」的確診者個案接觸者。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 17:10:32

本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，國內新增29例本土COVID-19確定病例。坊間傳出有總統府人員曾與確診者接觸遭匡列，對此，指揮中心發言人莊人祥證實，該名府內員工是明天才會公佈的確診者個案接觸者，目前已經在進行居家隔離。「明天才會公佈的確診者」一出，立即引發網友熱議，有網友十分擔心直呼「晚上7點確診的，要43小時後才會公布喔，都快兩天了...」

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▲本土病例激增，北市府強化萬華區篩檢。（圖／北市府提供）
▲本土病例激增，北市府強化萬華區篩檢。（圖／北市府提供）
莊人祥說明，目前指揮中心公開病例的例行做法，是每天晚上6點以前確診的個案；而6點以後確診的個案，會於再隔一日下午的記者會公布。也因此會有些時間差，一些個案可能已經確診並展開疫調、隔離，但尚未對外公布。指揮官陳時中補充，由於疫調需要時間，而面對各地傳出的確診個案，仍以指揮中心公布的資訊為主。

有網友在PTT發文，指出「看CDC直播，提到今日+29為前一晚6點前確診案例，隔天2點再公布不就都過了20小時？為何政府不設置網路即時更新？當天確診即公告，不然都媒體搶先報，新聞都是傳、據說、恐等恐慌消息，病毒不等人啊！」

文章掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「晚上7點確診的，要43小時後才會公布喔」、「落後快兩天。難怪曝露者越來越多」、「都什麼時候了，還能晚這麼多」、「韓國有做及時確診數據統計喔」、「一次公布是有很困難膩」。

不過也有網友替指揮中心解釋，「統整資料阿，其他國家也一樣，還有周末不發布的咧」、「確診本來就需要時間」、「因為要疫調啊」、「跟你講你是能怎樣，跟你有關係的話，早就通知你去隔離了」。（編輯：倪浩軒）

▲全國本土病例地理分佈圖。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
▲全國本土病例地理分佈圖。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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