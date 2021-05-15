田壘、郭書瑤、竇智孔親自打造麥麥熊　為遠地就醫兒打氣

5月15日是國際家庭日，前籃球國手田壘、藝人郭書瑤、竇智孔都不約而同在網路上秀出自己打造的麥麥熊，不僅吸引大批網友讚爆，甚至不少網友喊著想要這可愛的小熊！其實，他們是參與了全球首座線上「用愛陪伴博物館」的展品麥麥熊設計，為遠地就醫病童及家庭加油打氣。





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▲5月15日是國際家庭日，前籃球國手田壘、藝人郭書瑤、竇智孔都不約而同在網路上秀出自己打造的麥麥熊。（圖／資料照片）

× ▲5月15日是國際家庭日，前籃球國手田壘、藝人郭書瑤、竇智孔都不約而同在網路上秀出自己打造的麥麥熊。（圖／資料照片）

成長記憶裡，是不是總有個物品在撐不下去的時候，給予了你勇氣？。對於因疾病嚴重與複雜情況，而需跨縣市到台北遠地就醫的病童及家屬來說，來到陌生的城市看診，不僅租屋或交通往返來回的開銷，都成了沉重的負擔，而且沒有親友的依靠與陪伴，更是少了支撐下去的力量。





在「用愛陪伴博物館」裡面的展品，這些看似再平常不過的日常物品，背後卻有著一個個動人的陪伴故事。像是罹患腦瘤的小臻，當初北上開刀就醫時，弟弟才出生不到兩個月，所以全家人一起北上，經醫院社工轉介入住了麥當勞叔叔之家共121天。因為麥當勞叔叔之家有廚房跟用餐區，媽媽可以親自下廚，用「家的味道」讓小臻在異地也有安全感，每周還有志工主廚日，晚餐時間大家一起團聚用餐，失去的勇氣，總能在聽到其他家長的分享與鼓勵時重拾；被陪伴的感受，讓人好有家的感覺，也更有繼續努力的勇氣。





▲在「用愛陪伴博物館」裡面的展品，這些看似再平常不過的日常物品，背後卻有著一個個動人的陪伴故事。（圖／資料照片）

× ▲在「用愛陪伴博物館」裡面的展品，這些看似再平常不過的日常物品，背後卻有著一個個動人的陪伴故事。（圖／資料照片）

演出未來媽媽的郭書瑤，在網路上大方跟網友分享她自己的陪伴故事，她表示自己有一隻小熊，「每當到陌生環境，有他在就覺得安心，遇到低潮時，承載了我無數的眼淚和情緒。雖然他沒有生命，但在我一個人的時候，給予陪伴的力量。」擁有二個寶貝兒子的竇智孔也說，「喜歡陪伴小朋友的每一刻時光，用愛陪伴他們，帶著他們上山下海到處跑，到處體驗生活，讓他們感受到滿滿的愛。有了愛的陪伴，讓每個人、每個地方、每個角落，簡單的陪伴能讓所有人期待著希望。」





台灣每年約有22萬人次的孩童因為癌症、心臟病及罕見疾病等，有遠地就醫的潛在需求。根據調查，每趟就醫的平均花費為2萬元，約佔了遠地就醫兒童家庭平均月收入的40%。位於台北的麥當勞叔叔之家， 365天24小時提供免費住宿關懷服務，透過志工與工作人員的陪伴，成為遠地就醫病童家庭的另一個家。這次麥當勞叔叔之家希望透過線上博物館的展出與集體創作，提出「用愛陪伴 就是家」的信念：家不只是一間有形的屋子，只要有家人愛的陪伴，任何地方就是溫暖的家；也邀集眾人用愛陪伴，一起為他們的就醫之路，給予更多愛的力量。





▲這次麥當勞叔叔之家希望透過線上博物館的展出與集體創作，提出「用愛陪伴就是家」的信念。（圖／資料照片）