三總松山院區傳確診大消毒？柯文哲：門診要停2週

新冠肺炎確診病例持續增加，

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柯文哲進一步表示，疫情還在擴散，逐步加壓，所以會滾動式調整政策，每天都會召開記者會，宣布當天或之後的政策，既然疫情已經散開，就要有打持久戰的準備。既然防疫第一道防線已經被突破，現在策略是，確診者不要再傳染給下個人。