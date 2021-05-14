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三總松山院區傳確診大消毒？柯文哲：門診要停2週

▲台北市政府舉行防疫因應記者會。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.14)
▲台北市政府舉行防疫因應記者會。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.14)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-14 17:56:55｜2021-05-14 17:58:04

新冠肺炎確診病例持續增加，今(14)日新增29例，其中16例與萬華相關。三軍總醫院松山分院今日下午突然公告，指全院要進行消毒，門診雖然暫停，但急診仍會運作。台北市長柯文哲未證實三總有確診者，但表示松山院區門診確實會停2週。

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台北市下午舉行防疫記者會，媒體詢問三總松山分院突然宣布暫停門診一事，柯文哲沒有證實三總有確診者，但表示松山院區門診會停2週。

柯文哲進一步表示，疫情還在擴散，逐步加壓，所以會滾動式調整政策，每天都會召開記者會，宣布當天或之後的政策，既然疫情已經散開，就要有打持久戰的準備。既然防疫第一道防線已經被突破，現在策略是，確診者不要再傳染給下個人。

柯文哲表示，他還是相信台灣國民的素質，其他國家疫情沒辦法控制，因為國民不肯戴口罩，但台灣人在下令公共運輸要戴口罩時，就算沒有罰則，其實98％的人都戴口罩了，這也是初期為何能將疫情有效阻擋在外面。

至於這波疫情發生的原因？柯認為，台灣人安全久了已經疏忽了，特別遇到超級感染者出現就發生憾事，但他覺得只要口罩戴好、勤洗手、保持社交距離，按照過往經驗傳播鏈就會斷掉，所以只要撐過這一兩個星期，大家乖乖守規矩防，還是會過去。

針對三總松山院區傳確診消毒一事，市立聯合醫院副總院長璩大成表示，會再確認這個消息。國防部發言人史順文表示，有關疫情資訊統一由中央流行疫情指揮中心公布。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

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2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
18.95%81.05%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
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2021-05-11-2021-05-14
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