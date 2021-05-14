三總松山院區傳確診大消毒？柯文哲：門診要停2週

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柯文哲進一步表示，疫情還在擴散，逐步加壓，所以會滾動式調整政策，每天都會召開記者會，宣布當天或之後的政策，既然疫情已經散開，就要有打持久戰的準備。既然防疫第一道防線已經被突破，現在策略是，確診者不要再傳染給下個人。
柯文哲表示，他還是相信台灣國民的素質，其他國家疫情沒辦法控制，因為國民不肯戴口罩，但台灣人在下令公共運輸要戴口罩時，就算沒有罰則，其實98％的人都戴口罩了，這也是初期為何能將疫情有效阻擋在外面。
至於這波疫情發生的原因？柯認為，台灣人安全久了已經疏忽了，特別遇到超級感染者出現就發生憾事，但他覺得只要口罩戴好、勤洗手、保持社交距離，按照過往經驗傳播鏈就會斷掉，所以只要撐過這一兩個星期，大家乖乖守規矩防，還是會過去。
針對三總松山院區傳確診消毒一事，市立聯合醫院副總院長璩大成表示，會再確認這個消息。國防部發言人史順文表示，有關疫情資訊統一由中央流行疫情指揮中心公布。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。