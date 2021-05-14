震驚！《台灣蘋果日報》宣布5／18起報紙停刊

《台灣蘋果日報》今（14）日稍早發表聲明宣布，該報紙本在17日出刊最後一次報紙後，將於18日起停刊，未來將所有資源專注於數位。





我是廣告 請繼續往下閱讀

聲明指出，18年前的5月2日，台灣SARS疫情最嚴重之際，該報宣布創刊；如今造化弄人，新冠肺炎在台灣進入社區感染，造成疫情全台恐慌之時，今天要向各位讀者沈痛的宣布，《台灣蘋果日報》紙本在17日出刊最後一次報紙後，將在18日起停刊。





聲明表示，18年來，該報紙媒以創新的內容改變台灣媒體環境，但今天，他們也被媒體環境所改變；因營運上虧損持續，在非常不得已的情況下，壹傳媒集團決定《台灣蘋果日報》紙本停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》。





聲明強調，該報是台灣第一份全彩的綜合報紙，也是第一份以零售為主的報紙；在各擁政治立場的媒體環境裡，他們致力於建立超越藍綠的一份報紙，批判執政者，也監督在野者；他們擺脫傳統媒體的報導型態，強調有圖有真相，一切看證據說話；他們也創造紙媒的創意空間，精緻的王建民海報、年年不間斷的奧斯卡及國內金馬、金鐘、金曲奬跨頁特刊、每年跨年的大幅煙火專刊，都陪讀者迷走過最燦爛的一段時光。





「蘋果開花結果，《台灣蘋果日報》曾經長期是台灣銷量最高與傳閱率最高的報紙。」聲明指，但網路發展徹底改變讀者閱讀習慣，雖然他們是台灣媒體轉型的先行者，無論是動畫、影片、即時新聞，乃至於網路的訂閱制，都勇於嘗試，勇於改變；但數位洪流超乎想像，尤其是Google、Facebook等數位平台的壟斷，造成廣告資源的大量流失，對紙媒不啻是沈痛打擊。





聲明稱，香港政治局勢的加速惡化，民主蒙塵，新聞自由更是遭受全面打壓；創辦人黎智英為追求民主，卻因言論獲罪，如今繫獄於香港監獄；親中勢力封殺各種廣告資源，使香港《蘋果日報》營運萬分艱辛，幸賴讀者追求自由的信念支持，依然守住新聞自由最重要的堡壘。





聲明強調，該報在新聞戰場並沒有輸，但內外的交迫，他們是輸在另一塊戰場：輸在廣告資源被壟斷，輸在香港局勢惡化，造成我們無法再長期支撐虧損，縱然我們努力縮減虧損，仍然無法挽回頹勢；不得不宣布紙本停刊，把所有資源專注於數位。



