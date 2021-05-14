醫院戲不戴口罩挨批　《火神的眼淚》認「錯誤示範」

國內疫情升溫，新型冠狀病毒（COVID-19）確診人數連三日飆新高，夯劇《火神的眼淚》有多場在醫院拍攝的場景，被指出演員在戲裡沒戴口罩是錯誤示範，對此，劇組在官方粉絲專頁澄清，劇情時空背景是「還沒有新冠肺炎疫情的社會」，也提醒觀眾在醫院未戴口罩是錯誤示範，「請大家切勿模仿」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-14 17:54:51｜2021-05-14 18:19:27
除了消防員救護民眾的劇情會拍攝到醫院場景，主角消防員林柏宏和護理師江宜蓉的感情戲也在醫院上演，不過在醫院拍攝的橋段可以發現消防員和部分病人都沒有戴上口罩，挨批是錯誤示範，劇組也發文正式回應：「這部分為戲劇性和演員表演而犧牲了寫實性，戲劇中的大員市、大員醫院……等等都是虛構的，是還沒有新冠肺炎疫情的社會，也特別提醒請大家切勿模仿，一定要戴好口罩喔。」 另外，現實生活中消防員去打火時，面罩裡是需要戴上鼻罩的，針對這點劇組也特別說明，在火場戲的部分，也有因為戲劇性和演員表演，犧牲了面罩裡的鼻罩，請觀眾見諒。
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