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醫院戲不戴口罩挨批　《火神的眼淚》認「錯誤示範」

▲林柏宏（左）、江宜蓉在醫院的場景未確實戴好口罩。（圖／Netflix提供）
▲林柏宏（左）、江宜蓉在醫院的場景未確實戴好口罩。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-14 17:54:51｜2021-05-14 18:19:27

國內疫情升溫，新型冠狀病毒（COVID-19）確診人數連三日飆新高，夯劇《火神的眼淚》有多場在醫院拍攝的場景，被指出演員在戲裡沒戴口罩是錯誤示範，對此，劇組在官方粉絲專頁澄清，劇情時空背景是「還沒有新冠肺炎疫情的社會」，也提醒觀眾在醫院未戴口罩是錯誤示範，「請大家切勿模仿」。

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▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
除了消防員救護民眾的劇情會拍攝到醫院場景，主角消防員林柏宏和護理師江宜蓉的感情戲也在醫院上演，不過在醫院拍攝的橋段可以發現消防員和部分病人都沒有戴上口罩，挨批是錯誤示範，劇組也發文正式回應：「這部分為戲劇性和演員表演而犧牲了寫實性，戲劇中的大員市、大員醫院……等等都是虛構的，是還沒有新冠肺炎疫情的社會，也特別提醒請大家切勿模仿，一定要戴好口罩喔。」

▲溫昇豪顧及表演及戲劇性而沒戴鼻罩。（圖／翻攝《火神的眼淚》臉書）
▲溫昇豪（左）顧及表演及戲劇性而沒戴鼻罩。（圖／翻攝《火神的眼淚》臉書）
另外，現實生活中消防員去打火時，面罩裡是需要戴上鼻罩的，針對這點劇組也特別說明，在火場戲的部分，也有因為戲劇性和演員表演，犧牲了面罩裡的鼻罩，請觀眾見諒。

▲《火神的眼淚》時空背景設定在尚未出現新冠肺炎的社會。（圖／翻攝《火神的眼淚》臉書）
▲《火神的眼淚》時空背景設定在尚未出現新冠肺炎的社會。（圖／翻攝《火神的眼淚》臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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