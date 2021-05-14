台灣蘋果日報紙本將停刊！讀者淚曝「致命原因」：可惜了
《台灣蘋果日報》今（14）日突然宣布自5月18日起紙本停刊，表示因營運上虧損持續，在非常不得已的情況下，決議將紙本停刊。消息一出，就引來許多忠實讀者不捨湧進臉書粉專留言，但亦有網友分析出導致停刊的致命原因，直喊「真的可惜了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-14 17:59:22｜2021-05-14 18:01:21
台灣蘋果日報今日發出聲明，表示《台灣蘋果日報》紙本在五月十七日出刊最後一次報紙後，將在十八日起停刊。聲明亦指出，十八年來《台灣蘋果日報》紙媒以創新的內容改變台灣媒體環境，但今天，他們也被媒體環境所改變；因營運上虧損持續，在非常不得已的情況下，壹傳媒集團決定《台灣蘋果日報》紙本停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》。
消息一傳出，也引發讀者不捨湧進《蘋果新聞網》臉書粉專留言，「時代的眼淚，還記得剛發行時大家搶購」、「想當年，王建民多少勝投就有多少蘋果報紙，可惜了」、「紙本報紙有紙本報紙的重要性，停刊了真的很可惜」、「我有固定看紙本報紙耶，蘋果日報這幾年內容真的做得不錯」、「加油！！！在早餐店翻蘋果的報紙，是忙碌生活中的小確幸之一耶！太哀傷了，希望能東山再起！」、「紙媒太難做，體諒。他日有機會再東山再起。」。
不過，留言中也有不少人指出蘋果新聞先前推出網路新聞訂閱制，造成讀者流失，且現代人多透過網路在手機上瀏覽新聞，讓紙本報紙不易生存，直言「網路訂閱制真的慘」、「訂閱制沒人要看，畢竟資訊流通太方便不差你一家」、「其實現代人大多在用手機了！報紙根本不會去想翻閱」、「越來越少人看紙本，加上台灣不像別國有網路限制，不會突然被斷網」、「反正都用手機在看蘋果新聞」、「現在都看網路吧」、「網路發達，現在報紙廣告也不值錢了」。（編輯：陳雅雲）