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散布墾丁有人確診錄音假消息　恆警10小時內迅速偵破

散布墾丁有人確診錄音假消息　恆警10小時內迅速偵破
▲陳姓男子由某司機群組賴發出錄音檔，假消息稱：「有一、二十名餐加畢業旅行學生均出現發燒症狀被送至恆春地區某醫院，已有4人確診，還提醒其他司機不要載畢旅遊客」。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.14）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-14 18:16:03

報載墾丁地區某群組，有人散布民眾確診消息稱：「有一、二十名餐加畢業旅行學生均出現發燒症狀被送至恆春地區某醫院，已有4人確診，還提醒其他司機不要載畢旅遊客」，該錄音訊息於5月13日深夜迅速傳開，造成民眾、業者人心惶惶，恆春警分局長陳至瑋獲報後相當重視，立即成立專案小組比照重大刑案徹夜偵辦。

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▲該錄音訊息於13日深夜迅速傳開，造成民眾、業者人心惶惶，陳男得知警方在追查，14日9時許主動至恆春分局說明。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲該錄音訊息於13日深夜迅速傳開，造成民眾、業者人心惶惶，陳男得知警方在追查，14日9時許主動至恆春分局說明。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.14）
經恆警追查發現該訊息係由某司機群組發出，警方查明涉案人為陳姓男子，陳男得知警方在追查，遂於14日9時許主動至恆春分局說明，恆警詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣政府警察局恆春分局長陳至瑋呼籲，值此國內疫情升溫之際，請民眾注意切勿散布不實或未經查證之假消息，不論是製作或散布，都有可能觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金」罪嫌，相關訊息仍請依中央流行疫情指揮中心發布為準，請民眾特別注意。

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