本土單日新增29例創新高！陳時中：目前沒有準備升級3級警戒

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臺灣COVID-19疫情持續升溫！今日新增29例本土個案，其中，5例與獅子會相關、16例萬華相關，1例與宜蘭遊藝場相關，7例目前尚未掌握感染來源。對此，指揮官陳時中表示，這7例本土案例的流病相關性仍在持續疫調當中、「指揮中心目前並沒有準備要升級到三級警戒」。
值得注意的是，除了先前傳出疫情的北北基宜桃地區，高雄、彰化也分別傳出確診個案，高雄確診個案為獅子會群聚案例其中一人的女兒、目前無症狀，因為曾經北上與家人共處一日，疑似因此遭到感染。而彰化兩起案例則傳出疑似因為曾出入萬華地區而遭到感染。
確診者足跡幾乎遍及臺灣西半部縣市。陳時中坦承，「目前疫情看來相當嚴峻」，「有幾把火燒得非常旺，像是萬華地區等。」呼籲民眾下載「臺灣社交距離app」，可以儘速得知自己有無接觸、保護自己也保護家人。
臺北市設4處採檢站 鼓勵下載「臺灣社交距離APP」
疾管署副署長羅一鈞指出，為鼓勵民眾下載，接下來將推出活動，民眾下載臺灣社交距離app後截圖上傳、可以抽獎五百元禮券。若確診者同意上傳、協助疫調，則可直接獲得五千元禮券。
而針對萬華地區群聚，臺北市也會在中興、和平、西園醫院以及剝皮寮四處設置採檢站，方便有風險暴露的民眾就近前往採檢，包括沒有合法身份的外籍移工，也可以前往檢驗。
陳時中指出，「只要自覺有需要的民眾」都屬於本次的擴大篩檢對象、都適用公費篩檢。
考量到部分民眾可能因為身份等因素不方便看病、身體不適時選擇購買成藥因應，因此，陳時中呼籲藥師們遇有疑似有風險個案，可以勸他們去檢驗。一旦有人因藥師勸檢後驗出陽性，也會發給醫事人員轉檢獎金。
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