三起群聚大有關連！一張圖看懂本周64起本土感染

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，指揮中心昨天指出，遊藝場首例案1202、獅子會首例案1203與華航諾富特的病毒基因定序相同，代表這幾起案件彼此都有關聯，但傳播方式待釐清。
值得令人關注的是，由於獅子會群聚中的案1229，謊報子女都在國外，但明明在與獅子會聚餐後有和女兒多達一整天相處，錯失了匡列時間，該女今日於高雄確診，此波本土感染正式跨越出北部區域南下，疫情控制上恐更加困難。
本周群聚的案外案不外乎由昨日晚上驚傳出兩名劃分為茶藝館群聚的確診者於北市聯醫和平院區確診，其中確診的案1272就曾經去過茶藝館和遊藝場，陳時中明確指出，「茶藝館是這起防疫的破口」，而和平院區也因為場域特殊，已經匡列42人為居家檢疫個案，只怕演變為翻版部桃。
指揮中心統計，截至目前國內累計1290例確診，分別為11073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另案530移除為空號。確診個案中12人死亡、1107例解除隔離、171人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。