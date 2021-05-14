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三起群聚大有關連！一張圖看懂本周64起本土感染

▲指揮中心針對某獅子會前會長等群聚相關案例做出說明。（圖／NOWnews資料照片）
▲新冠肺炎疫情今（14）日再度創下本土確診新高，光是本周至今國內本土病例已暴增64例。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-14 18:34:59

新冠肺炎疫情今（14）日再度創下本土確診新高，除此之外更燒往高雄，傳播速度之快令人措手不及，目前國內有三起群聚感染案件，包含宜蘭遊藝場、新莊獅子會還有萬華茶藝館等三起大型群聚案件，其中以新莊獅子會累積至今有25人最高，遊藝場則有9人、萬華茶藝館23人，而三起群聚都與華航諾富特同為英國病毒基因定序，另有7人的感染源待釐清，光是本周至今國內本土病例已暴增64例。

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在這三起群聚案中，以案1217的基隆女最早發病，同時會前往萬華擺攤，根據指揮中心公佈的確診者足跡，獅子會群聚確診者曾在4日到過萬華茶藝館，而茶藝館群聚案確診者則分別在9、10日到過宜蘭遊藝場，三起群聚個案的關係圖的關聯性越來越清晰。

此外，指揮中心昨天指出，遊藝場首例案1202、獅子會首例案1203與華航諾富特的病毒基因定序相同，代表這幾起案件彼此都有關聯，但傳播方式待釐清。

▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
值得令人關注的是，由於獅子會群聚中的案1229，謊報子女都在國外，但明明在與獅子會聚餐後有和女兒多達一整天相處，錯失了匡列時間，該女今日於高雄確診，此波本土感染正式跨越出北部區域南下，疫情控制上恐更加困難。

本周群聚的案外案不外乎由昨日晚上驚傳出兩名劃分為茶藝館群聚的確診者於北市聯醫和平院區確診，其中確診的案1272就曾經去過茶藝館和遊藝場，陳時中明確指出，「茶藝館是這起防疫的破口」，而和平院區也因為場域特殊，已經匡列42人為居家檢疫個案，只怕演變為翻版部桃。

指揮中心統計，截至目前國內累計1290例確診，分別為11073例境外移入，164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另案530移除為空號。確診個案中12人死亡、1107例解除隔離、171人住院隔離中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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