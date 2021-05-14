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歷史級旱災襲美國加州　CNN：恐為野火季帶來毀滅性後果

▲美國加州面臨2014年以來最嚴重旱災，可能會為接下來野火季帶來毀滅性後果。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國加州面臨2014年以來最嚴重旱災，可能會為接下來野火季帶來毀滅性後果。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-14 18:48:39

台灣近日面臨缺水危機，自1947年以來最嚴重的乾旱，更被稱作「百年大旱」。不過美國加州南部最近也同樣在苦等甘霖。外媒報導指出加州正在受到2014年以來最嚴重旱災襲擊，更可能為接下來野火季帶來毀滅性後果。

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根據《CNN》報導，今年春季整個加州都處於乾旱之中，乾旱的程度從（D1級）到異常（D4級）等不同旱災狀態，乾旱的程度已經覆蓋了加州14%，比起上一週的5％還要嚴重許多，並且情況惡化的相當快速。而上一次出現這樣的狀況，已經是2014年的事情。美國乾旱監測中心指出加州正式進入旱季，且乾旱情況可能會在夏季影響更為劇烈。

▲美國加州正面臨乾旱危機。（圖／翻攝自Drought
▲美國加州正面臨乾旱危機。（圖／翻攝自Drought Center推特）
 

《CNN》報導指出，美國加州以及西岸許多地區長期缺水，因為當地都是靠著融雪來獲取水資源，而今年因為積雪少，加上融雪過於快速，導致無法累積到往常的水量，因而造成了今年春天嚴重乾旱的情況。

2020年的加州才遭遇有史以來最嚴重的野火季，《CNN》報導表示，僅僅一道雷擊，就造成上萬英畝土地起火燃燒，而野火發生原因絕大多數都是非人為造成。而現在持續乾旱的天氣也讓人相當憂心，加州大學洛杉磯分校和大自然保護協會的科學家斯溫（Daniel Swain）更警告，接下來的野火季節對加州乃至整個美國西岸來說，都是異常高風險的一年。加州甚至於美國西岸的地區，都將有可能面臨嚴峻的野火季節。

▲2020年加州遭到堪稱是有史以來最嚴重的野火季襲擊。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020年加州遭到堪稱是有史以來最嚴重的野火季襲擊。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）
 

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