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蘆洲獅子會群聚燒向高雄　市府防疫再加嚴

▲為了因應蘆洲群聚感染案1289，高雄市政府祭出「高雄市防疫加嚴六大措施」。（圖／高雄市政府衛生局提供）
▲為了因應蘆洲群聚感染案1289，高雄市政府祭出「高雄市防疫加嚴六大措施」。（圖／高雄市政府衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-14 19:05:07｜2021-05-14 19:06:24

因應蘆洲群聚感染案1289的社區活動史，為避免病毒進入高雄市社區造成次波感染，今（14）日高雄市防疫團隊完成疫情調查後，擴大採檢245人，並祭出「加嚴六大防疫措施」，陳其邁也呼籲民眾，防止武漢肺炎三件事情最重要，「保持社交距離」、「戴口罩」跟「施打疫苗」，終結疫情只有唯一一種方式，就是「疫苗」，所以也希望能打的民眾盡快去施打。

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高雄市長陳其邁下午緊急召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第74次應變會議」，呼籲市民出入公共場域務必戴口罩、保持社交距離、接種COVID-19疫苗，並祭出「加嚴六大防疫措施」。

六大措施包括：

一、民眾進出所有公共場域應一律戴口罩。

二、各營業場所除工作人員全程配戴口罩，應主動要求入內民眾戴口罩，無管制措施者，處3000至15000元罰鍰。

三、暫停市府所主辦及參訪之活動。

四、開設之營業及公共場域強制「戴口罩」、「實聯制」、「量體溫」、「總量管制」、以及「人流控管」。無法落實者應暫停營業或關閉場所。

五、大型賣場、百貨商場召開說明會，宣導落實防疫作為。

六、即日起全市夜市、市場、交通轉運站、校園、戲院、醫療院所、旅館、社區集會所等公共場所全面清消。

陳其邁也呼籲民眾，防止武漢肺炎三件事情最重要，「保持社交距離」、「戴口罩」跟「施打疫苗」，終結疫情只有唯一一種方式，所以也希望大家能夠登記施打疫苗，早登記就早先打，這個是「保護自己、保護家人」，並請大家務必要戴口罩；至於社交距離的部分就按照中央流行疫情指揮中心防疫的等級，拜託大家配合防疫的措施，現在疫情警戒標準仍在第二級，希望能夠把它守住，不要再升到第三級、甚至到第四級。

▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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