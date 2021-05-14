蘆洲獅子會群聚燒向高雄　市府防疫再加嚴

我是廣告 請繼續往下閱讀
六大措施包括：
一、民眾進出所有公共場域應一律戴口罩。
二、各營業場所除工作人員全程配戴口罩，應主動要求入內民眾戴口罩，無管制措施者，處3000至15000元罰鍰。
三、暫停市府所主辦及參訪之活動。
四、開設之營業及公共場域強制「戴口罩」、「實聯制」、「量體溫」、「總量管制」、以及「人流控管」。無法落實者應暫停營業或關閉場所。
五、大型賣場、百貨商場召開說明會，宣導落實防疫作為。
六、即日起全市夜市、市場、交通轉運站、校園、戲院、醫療院所、旅館、社區集會所等公共場所全面清消。
陳其邁也呼籲民眾，防止武漢肺炎三件事情最重要，「保持社交距離」、「戴口罩」跟「施打疫苗」，終結疫情只有唯一一種方式，所以也希望大家能夠登記施打疫苗，早登記就早先打，這個是「保護自己、保護家人」，並請大家務必要戴口罩；至於社交距離的部分就按照中央流行疫情指揮中心防疫的等級，拜託大家配合防疫的措施，現在疫情警戒標準仍在第二級，希望能夠把它守住，不要再升到第三級、甚至到第四級。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。