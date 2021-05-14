本土確診「這7例最可怕」！前台大醫曝3重點：做最壞打算

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前台大感染科醫師林氏璧就於臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》上發文，表示感染源調查中的這7例是重點，他認為社區現在就是多點開花了，病毒生根進入社區的機率繼續增加，要靠圍堵的方式控制下來清零的機率越來越低，「疫情會進入完全不同的階段，要有這樣的思想準備才行。」
林氏璧強調，醫院開始大量作新冠檢測，不管是醫師懷疑或是民眾主動，「這一週內案例增加數能夠看出社區病毒到底擴散到什麼程度，會決定之後的走向，接下來的幾天非常的重要。」
林氏璧亦警告「不要天真了，這次真的不一樣。觀察到6月8日之前就沒事了？看起來不會這麼樂觀。」他表示，病毒基因定序、傳統疫調，其實可能會越來越不重要了，接下來必須仔細觀察的是檢驗量能、輕症重症人數，還有醫院收治量能的監測，「做最壞的打算，最好的準備。」
最後林氏璧指出，針對普篩、封城、疫苗等種種政策，相信指揮中心的專家小組都會幫民眾做最好的決定，「大家不需要擔心。到了什麼階段，就會怎麼處理。」
針對這7例感染源待調查個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就坦言疫調困難，且持高度懷疑與萬華群聚相關。陳時中表示這7例感染源待調查者疫調持續進行中，其中有人表示這幾天都沒有出門、沒有碰到人，因部分人行程較隱晦，需多花點時間透過其他資料串起行蹤，也需警政協助，才能讓疫調更完全。（編輯：陳雅雲）
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