假防疫、損股東權益之實？東元公司派改革派持續過招

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改革派指出，中壢廠區會議空間窄小，能容納股東人數有限，甚至是否能保持適當社交距離，都有極大疑問，反觀原本的南港展覽館7樓會議廳非常寬敞。且中壢地區也多起新冠肺炎確診者活動之足跡，讓股東前往中壢廠是否又會造成廠區同仁陷入感染風險？因此懷疑是否假防疫之名，再次重演大同公司109年股東常會的亂局？
改革派也指出，菱光科技於4月19日以東元電機股東之身分，發函請東元電機提供110年股東常會董事選舉案之實際尺寸選舉票格式（即倍率為100%）及詢問選票分割、股東會出席報到、選票交付等一般股務事項，然東元於5月7日回函中不但未提供選舉票格式，甚至對於所詢事宜，均敷衍未做明確回應，此種在股東會前就對股東不友善的動作，讓人不禁懷疑股東常會當日是否又會惡意刁難股東？妨害股東行使股東權？
而東元公司派不遑多讓，今日指出有兩家外資投票建議機構（外傳為ISS 與Glass Lewis公司），於13日一同發表了投票建議，一致建議全數贊成公司所提共計11位的董事及獨立董事候選人，並同步建議反對股東菱光所提名的所有7席董事及獨立董事候選人，及反對股東所提的轉投資事業檢討改進案。
在股東行動主義盛行下，國際機構做出之決議，東元指出這顯示公司的提名人選，符合公司的短中長期計劃，針對營運團隊過去的努力與現今的成果，亦有高度肯定。而在兩家投票建議報告中指出，股東菱光未提出具體改革方案內容，且對公司改革的論述缺乏說服性。
至於面對「假防疫之名」做妨害股東行使投票權之實之指控，東元指出，公司過去15年之股東常會，僅108年度未在中壢廠舉行，其他歷年度股東常會之地點均於中壢廠舉行，從未聞外界質疑為不適宜之場地。認為廠區空間寬敞、有完備防疫措施，反而是較適合股東會召開之地點，強調絕無所謂藉疫情惡意刁難股東之情事，對相關指控，公司保留法律追訴權，以維護本公司及全體股東權益。