內幕／藍粉專傳逾50例本土確診　陳時中傻問「數字哪來」

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知情人士透露，最初規定是個案通報後，須在24小時內完成疫調作業，但隨著確診人數增加，指揮中心早將疫調時間壓縮到10小時內完成。疫調的基本SOP是前一天晚上會公布需要疫調的人數，由第一線疫調人員初步調查訊問、釐清接觸者，有時需要跨部會、縣市地方政府或警方協助完成，力求在黃金時間內完成疫調。
該人士表示，因此前一天晚上只要公布疫調人數，不僅是指揮中心，還有許多相關單位都能掌握到隔天記者會公布的確診數字，可能就是從這個環節提早流出確診人數。
至於像是主播吳宇舒老公朱凱翔的粉專《不演了新聞台》自以為先知一早發文「50+」，最後被打臉，轉向怒批指揮中心隱匿確診人數；更有不少媒體、幕僚群組流傳14日將公布本土確診數上看57人，小道消息傳得沸沸揚揚。知情人士解釋，57例的誤解，應該是昨（13）日晚上，指揮中心初步掌握有28位確診者需要疫調，不過，今天早上開例行防疫會議時，又新增了一例需要疫調的病例，因為多這一例，所以報表的格式、案號順序需要重新編排，開會時，拿到的又是全新一張報表。
「從頭到尾沒有57這個數字！」知情人士無奈表示，最有可能就是洩密者沒搞清楚狀況，把昨晚的28例疫調舊版報表和今早的29例新版報表都洩漏出去，兩者格式不同，讓許多狀況外的人以為昨晚與今天早上的數字相加有57例，見獵心喜想要「修理」國家防疫體系。
該人士婉轉表示，疫調過程中會經手許多單位，數字甚至足跡被提早公布都無可避免，但是若在野黨或相關側翼想藉此打擊防疫指揮中心，甚至動搖民眾對陳時中和政府防疫的信任，這樣的心態就非常不妥。
藍營粉專以為掌握到57例本土病例，大張旗鼓宣傳，最後被打臉根本搞錯數字，仍反過來要指揮中心說清楚講明白，要求把隱匿確診數都爆出來，讓許多綠營人士看了莞爾。綠營人士痛批，像是經營《不演了新聞台》粉專的朱凱翔不但緊咬指揮中心隱匿，還在自己的Youtube節目中痛批在指揮中心卻不問57例的記者們是「陳時中傳聲筒」。其實媒體人朱凱翔爭議頗多，已婚的他先前被週刊爆出和辦公室小17歲女性喊「叔寶」傳緋聞，爆婚姻危機，甚至傳酒駕載妹，被逮進警局，這次緊抓錯誤確診案例，恐已經觸法。
且依照《傳染病防治法》規定，若在疫情期間亂傳謠言或不實訊息，若有損害到他人，最高處3年以下有期徒刑或併科最高可以罰300萬元，盼民眾切勿以身試法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。