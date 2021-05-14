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全國首例本土日本腦炎屏東確診　民眾防蚊幼兒接種疫苗

全國首例本土日本腦炎屏東確診　民眾防蚊幼兒接種疫苗
▲全國首例本土日本腦炎屏東確診，防疫人員已至個案居住地周邊進行懸掛捕蚊燈誘捕病媒蚊。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.14）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-14 21:02:14

屏東出現全國首例日本腦炎確診，新園鄉40多歲獨居男性發病日為5月4日，因發燒及全身無力等症狀至醫院就醫採檢通報，疾病管制署實驗室檢驗於5月14日確認感染目前住院治療中。衛生局接獲通報，立即疫情調查，個案無旅遊史，住家附近有豬舍，防疫人員在居住地周邊進行懸掛捕蚊燈及噴藥，同時對附近民眾之衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

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▲屏東新園鄉40多歲獨居男性出現全國首例日本腦炎確診，屏東縣政府衛生局防疫人員至個案居住地周邊進行噴藥等緊急防治措施。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東新園鄉40多歲獨居男性出現全國首例日本腦炎確診，屏東縣政府衛生局防疫人員至個案居住地周邊進行噴藥等緊急防治措施。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.14）
依據疾病管制署監測資料顯示， 2016至2020年全國同期截至5月14日止，僅分別於2016及2019年各發生1例確定病例數，以40歲以上成人較多，台灣每年5至10月為日本腦炎的流行季，其中6至7月為流行高峰。

日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

屏東縣政府衛生局長施丞貴表示，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上的幼兒應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

衛生局呼籲，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府主管機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

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