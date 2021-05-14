配合防疫　文化局：疫情趨緩前將暫停各項自辦藝文活動

今（14）日高市府防疫會議決議「防疫加嚴六大措施─暫停市府所主辦及參訪之活動」，高市文化局宣布，在疫情趨緩前，將停止舉辦相關藝文活動。文化局轄下各藝文館舍，嚴格落實實聯制、量體溫等防疫措施，本週末起配合市府進行「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」全市總清消，並延續利用周一休館日進行大規模消毒。





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近期停辦或延期的活動包括，高雄獎頒獎典禮、LIVE WAREHOUSE「海之鬧VOL.1布拉瑞揚舞團之夜」、台灣鳳梨工廠「消失的旗尾線搖滾音樂劇」、高雄市電影館「長短腳 X momo mini電影院」、大東戶外舞台藝文演出、大東講堂、高市圖城市講堂、第十四屆阿公店溪文學獎頒獎典禮、駁二勇市集及大義市集等活動。





高巿府文化局長王文翠表示，因應疫情趨於嚴峻，文化局自5月11日起即主動聯繫相關展演團隊，協助更換檔期，並隨時於官網、社群媒體上更新活動停辦或延期相關訊息，也提供各種線上藝文通路資源，例如，高美館「精選典藏」、高市圖「臺灣雲端書庫@高雄」等，讓大家在疫情嚴峻在家期間能持續親近藝術。之後也將與各團隊協調，協助安排延期後續演出檔期。





文化局轄下各藝文館舍，除嚴格落實實聯制、量測體溫、消毒、人流管制、動線規劃及加強日常環境清潔消毒等防疫措施外本週末起配合市府進行全市總清消，並延續利用周一休館日進行大規模消毒，同時也持續安排工作人員定期在室內外舉牌宣導巡視，提醒所有場館參觀民眾戴好口罩，保持安全社交距離，共同做好健康照護，阻斷傳播鏈。





文化局配合市府防疫會議的加嚴措施，全面盤點轄下場館所有活動，統計至6月8日前，含民間及本局自辦活動延期或停辦者計134項，活動變更一覽表請至文化局官網「最新消息」專區查詢。



