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今日來講股／台股中線盤整偏弱　專家憂疫情衝擊心理面

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲受國內外利空消息、雜音干擾而大幅拉回震盪的台股，上周盤中一度重挫逾1400點，失守萬六大關，所幸上周五出現反彈，終場上漲156.99點，收在15827.09點，本周是否有可能續反彈？專家認為有反彈也是橫盤反彈。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-05-17 08:30:00

近日飽受國內外利空消息、雜音干擾而大幅拉回震盪的台股，上周盤中一度重挫逾1400點，失守萬六大關，但隨著美股全面走揚的提振，加上籌碼面歷經過去幾日的快速整理，上周五5月14日出現反彈，一度重返萬六以上，終場上漲156.99點，收在15827.09點。展望本周盤勢，分析師認為首要是疫情不要再擴大，這會影響到心理面，加上台股在中線上已形成盤整偏弱，短線即便反彈，也可能是橫盤反彈，在低點15165點至16000點間區間橫盤，但相對防疫概念股及配合首季財報及4月營收創新高的的主機板類股，在壓縮盤中較有機會脫穎而出。

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啟發投顧分析師楊基政指出，本周除要觀察國內疫情有沒有稍微得到控制之外，美股部分因中期均線也是向下了，原則上可以拉高整個持股的部位，畢竟台股第一波走破線的走法，接下來跌了一波之後，會先進行橫盤。

雖然台股在中線上已形成盤整偏弱，楊基政預估短線仍有可能反彈，只是可能是橫盤的反彈、特定族群的反彈，像是剛跌深反彈的這些個股或者是短線上防疫的個股會較有機會，同時也要看觀察指標股有沒有率先再做一個發動，像台積電、鴻海能不能再重新站回中期均線，這對台股來講算是滿重要的指標性類股。

他說整個指標股像台積電、鴻海這些個股都已領先見高點，而且中期均線都已率先形成月線下彎，因此台股接下來走法，有可能照指標股的走法，但跌深了會醞釀一個反彈的契機，因此接近季線的部分就做一個持股的減碼。

楊基政並預估台股短線低點15165點有撐，指數將15165點至16000點間做區間橫盤，但因季線位置大概16400點，越接近季線可能就要稍徵做一個減碼持股。至於加權部分也許短線上會反彈，但就整個中線還是要稍徵保守一點，因為這個已形成中期均線向下交叉，比較不容易直接去扭轉均線架構。

在類股表現上，楊基政認為第一個防疫概念股，生技族群裡面有獲利的部分，像瑞基、台耀上周都攻上漲停，也反映疫情增溫的狀況，短線上生技術當然有防疫題材，篩選部分就是選擇裡面有獲利的，這個相對來講進可攻退可守。此外，他覺得還可關注4月營收表現不錯的，像是主機板類股中配合第一季財報且4月營收又創新高的個股，相對在壓縮盤中是比較有機會脫穎而出的，這兩個族群是滿值得留意的。

在美股的部分，他表示短線上美股也是稍微比較疲弱一點，因為他們目前現在收盤，像那斯達克指數及費城半導體指數都是收在季線之下，因此，原則上以台股目前的連動，鋼鐵、航運剛好最近回跌也回測到月線位置，與美股道瓊回測月線位置也有相關，所以原物料這族群跟整個美股部分，還是要看整個銅價部分，尤其4月銅價漲接近80%。

不過，還是要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

 

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