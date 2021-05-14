泰劇女神驚傳確診！ 曝活動史並向大眾致歉

【文／看見泰國編輯團隊】泰國第三波疫情來勢洶洶，許多泰國明星皆確診，此前演員Kom叔不幸逝世。9日，泰國GMMTV發佈消息證實，GMMTV旗下藝人Ploy(Laila Boonyasak)已被確認感染新冠肺炎。同時，Ploy也在自己的Facebook上，公佈了最近的個人活動史。
四方報/綜合報導
2021-05-14 21:25:07
Ploy在4月29日接受新冠肺炎檢測，並於近期確診，此前做過4次新冠肺炎檢測，目前Ploy已前往醫院接受隔離治療，暫未出現相關病症。Ploy也在自己的Facebook上，公佈了自己從4月11日到5月9日的公共場所活動史，還表示沒有照顧好自己，導致感染了新冠肺炎，向那些受到自己影響的人感到抱歉，希望大家能好好照顧自己。
今年39歲的Ploy是位混血兒，相貌姣好的她於2007年出演《愛在暹羅》配角一砲而紅，出色的演技不僅讓觀眾印象深刻，更讓她一舉奪下泰國電影金天鵝獎（Suphannahong National Film Award）最佳女配角。
爆紅後她星路順遂，代表作品包括《猛鬼套房》、《千方百計愛上你》 、《牡丹花的最後一瓣》 、《保留丈夫》等，挑戰的角色類型多元，從愛情片、鬼片到吸血鬼題材都有涉略。除此之外，她也是泰國實境選秀節目「The Face」的評審兼導師。
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