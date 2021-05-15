雲林模範「新」媽媽！越南籍新住民阮理厚譜出精彩人生
根據四方報報導，5月是個感恩溫馨的月份，大家都會利用這個機會，表達自己對母親無盡的愛與感謝。在移民署南區事務大隊雲林縣服務站擔任通譯的越南籍新住民阮理厚，今(110)年獲選雲林縣新住民模範母親。握著從張麗善縣長手中接過的獎狀，想起離鄉背井來臺打拼的點點滴滴，阮理厚感性的說：「感謝這些艱辛與磨難，讓我學習如何成為一個好媽媽，活出更精彩璀璨的人生。」
四方報/綜合報導
2021-05-15 09:00:00
來臺已超過20年的阮理厚，在結束一段不美滿的婚姻後，並沒有因此灰心喪志，反而重拾兒時成為美容師的夢想，克服語言的隔閡，積極參與各項的培育課程，充實自己。如今阮理厚已經成為擁有乙級美容師技術士證照，在多個協會開設美容培訓課程的專業講師。去(109)年，她更在雲林縣斗六市開設了自己的美容院，提供美容美甲等各項服務。忙碌之餘，她也會來到雲林縣服務站擔任通譯，幫助同樣來自越南的同鄉，希望藉由自己的一份力量，回饋這個她已視為第二故鄉的臺灣社會。
雖然工作忙碌，阮理厚十分重視兒子課業及適性發展，她與兒子的關係就如同朋友般的無話不談。阮理厚說：「新住民來到臺灣，應該勇敢追求自我的夢想，每個人都有無限可能，我希望能夠用自己積極的態度影響我的孩子，教會他凡事都要敢傻敢衝的去闖，才有機會成功。」
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，新住民來到臺灣，難免需要一段時間熟悉語言及文化的不同，移民署除了定期的關懷訪視外，也提供「新住民及其子女築夢計畫」、「新住民及其子女海外培力計畫」等資源，希望能夠協助新住民家庭適應臺灣社會。
阮理厚在服務站擔任越南語通譯多年，細心的協助服務每一個民眾，她人生的勝利方程式可做為新住民學習的對象，獲得模範母親實至名歸。將鼓勵阮理厚參加移民署今(110)年6月首次推動的「新住民多元文化人才培訓計畫」，發揮她的語言與專業能力，將她成功的經驗分享給更多人，為臺灣社會注入正向多元的能量。