南海紛爭　杜特蒂：菲國船艦一吋都不退縮

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菲中南海紛爭自3月下旬以來升溫。馬尼拉當局指約220艘中國海上民兵船集結牛軛礁（Whitsun Reef），向北京提出至少6次外交抗議，要求民兵船立即離開菲國專屬經濟海域。
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）告訴杜特蒂（Rodrigo Duterte），菲國目前在西菲律賓海有兩艘船艦，它們在菲國占有的自由群島（KIG）和中國占據的美濟礁（Mischief）周邊巡航。
杜特蒂說：「我們有我們的立場，我想在這裡再說一遍。我們的船艦在希望島（Pag-asa）和其他地方，我們不會退縮一吋。」
他告訴中國：「我不會退縮。如果你們想殺了我，就殺吧，我會在這裡。（如此一來）我們的友誼就此結束。」
不過，杜特蒂也說：「我不想跟中國起爭執。我重申，我們欠中國人情。一個很大的人情。他們在我們的生活上出手相助。但我希望你們了解我們國家的利益（也需要保護）。」
菲律賓反對陣營近來屢屢批評杜特蒂在南海議題立場軟弱，並要求當局執行南海裁決結果。對此，杜特蒂5日反擊說，南海裁決「只是一張紙，我會把它扔到廢紙簍」，在菲國引發軒然大波。
杜特蒂今天再次提到南海裁決。對於反對陣營大將、前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）敦促馬尼拉當局向聯合國提案，要求北京遵守仲裁結果，杜特蒂說：「聯合國什麼時候有用過？我要去哪個組織（提案）？聯合國？拜託，饒了我…我會在那裡變成笑話。」
海牙常設仲裁法院（PCA）於2016年公布南海仲裁結果，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「中國藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。（編輯：周永捷）1100514