  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

南海紛爭　杜特蒂：菲國船艦一吋都不退縮

▲菲律賓總統杜特蒂14日在電視談話中說，針對與中國的南海紛爭，在西菲律賓海的菲國船艦「一吋都不退縮」。資料照。（圖／總統官方臉書）
▲菲律賓總統杜特蒂14日在電視談話中說，針對與中國的南海紛爭，在西菲律賓海的菲國船艦「一吋都不退縮」。資料照。（圖／總統官方臉書）

中央社

2021-05-15 06:29:13

（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓總統杜特蒂在今天播放的電視談話中說，針對與中國的南海紛爭，在西菲律賓海的菲國船艦「一吋都不退縮」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲中南海紛爭自3月下旬以來升溫。馬尼拉當局指約220艘中國海上民兵船集結牛軛礁（Whitsun Reef），向北京提出至少6次外交抗議，要求民兵船立即離開菲國專屬經濟海域。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）告訴杜特蒂（Rodrigo Duterte），菲國目前在西菲律賓海有兩艘船艦，它們在菲國占有的自由群島（KIG）和中國占據的美濟礁（Mischief）周邊巡航。

杜特蒂說：「我們有我們的立場，我想在這裡再說一遍。我們的船艦在希望島（Pag-asa）和其他地方，我們不會退縮一吋。」

他告訴中國：「我不會退縮。如果你們想殺了我，就殺吧，我會在這裡。（如此一來）我們的友誼就此結束。」

不過，杜特蒂也說：「我不想跟中國起爭執。我重申，我們欠中國人情。一個很大的人情。他們在我們的生活上出手相助。但我希望你們了解我們國家的利益（也需要保護）。」

菲律賓反對陣營近來屢屢批評杜特蒂在南海議題立場軟弱，並要求當局執行南海裁決結果。對此，杜特蒂5日反擊說，南海裁決「只是一張紙，我會把它扔到廢紙簍」，在菲國引發軒然大波。

杜特蒂今天再次提到南海裁決。對於反對陣營大將、前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）敦促馬尼拉當局向聯合國提案，要求北京遵守仲裁結果，杜特蒂說：「聯合國什麼時候有用過？我要去哪個組織（提案）？聯合國？拜託，饒了我…我會在那裡變成笑話。」

海牙常設仲裁法院（PCA）於2016年公布南海仲裁結果，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「中國藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。（編輯：周永捷）1100514

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
100%0%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
20.5%79.5%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.15%58.85%
2021-05-11-2021-05-14
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
即時
推薦閱讀