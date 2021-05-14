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確診父說謊！女自行採檢確診　醫護粉專質疑：兩人早串通

陳其邁
▲案1289在高雄自費採檢後確診，高雄市長陳其邁表示市府會用最嚴格方式「擴大篩檢」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.14）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 23:01:15

今（14）日新增的本土確認病例案1289，其實就是之前已知確診的案1229女兒，但當初卻沒被指揮中心匡列，而是直到自行就醫採檢後才發現是陽性，關鍵在於案1229在疫調時，謊稱自己兒女都在國外。外界批評案1229不誠實之餘，多認為案1289自行就醫堪稱機警。但醫護粉專「美的好朋友」卻痛批，直呼案1289絕不是英雄，她自行就醫害得接觸到的醫護人員被隔離，更質疑父女倆早有串通。

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「美的好朋友」晚間在臉書發文表示，「跟確診者有接觸絕對不可自行就醫！另外，她在自費採檢的時候也對醫護說謊。她說自己是親友被匡列，但沒有承認親友已經被確診！這導致接觸到的醫護人員被隔離，在醫護人力吃緊的狀況下，這讓醫院運作變得壓力大增」。

「美的好朋友」進一步指出，「自行就醫過程中，接觸的相關人也因此要被隔離。相關的篩檢也大增，這些都是因為她的錯誤行為，導致整個社會付出的巨大成本！」

▲▲為了因應蘆洲群聚感染案1289，高雄市政府祭出「高雄市防疫加嚴六大措施」。（圖／高雄市政府衛生局提供）
▲為了因應蘆洲群聚感染案1289，高雄市政府祭出「高雄市防疫加嚴六大措施」。（圖／高雄市政府衛生局提供）
「美的好朋友」更推論認為，「她怎麼知道父親確診？媒體資訊不會讓你知道是不是自己父親，只可能讓你覺得，父親好像是報導中確診的人之一。她如果要知道父親確診，一定是她家人有人通知她了。所以她在去自費採檢之前，她絕對已經知道父親確診。」

「美的好朋友」質疑，「現在自費採檢是陽性，紙包不住火了，只能趕快承認就是確診者的女兒。如果她自費採檢是陰性，你覺得她會怎麼做？絕對是就當作自己沒事了，不會主動告知她是確診者的女兒啊！不然她幹嘛不一開始就講？」

「美的好朋友」強調自己並非要攻擊這對父女，但「這件事情已經導致女兒去的這間醫院多位醫護被隔離，還有其他接觸者都被匡列隔離，這些都是原本可以避免的。只要她打1922，她就會被要求立刻居家隔離，由衛生局安排採檢，就不會有醫護被隔離的狀況，也不會衍生就醫過程的風險。」

「美的好朋友」更透露有醫護傳訊息來吐苦水，「媒體說他們防疫不周全，但這個人說完全沒有接觸史，自然不會被帶到全套防護的採檢站去啊！為什麼不是怪說謊的人而是怪醫護？被隔離的醫護是一邊收行李家裡小孩一邊哭你知道嗎？請大家記取教訓：疫調一定要誠實！跟確診者有接觸，請打1922，絕對不能自行就醫」。（編輯：倪浩軒）

▲美的好朋友質疑案1289故意隱瞞自己是確診者女兒的身份。（圖／翻攝自「美的好朋友」臉書）
▲美的好朋友質疑案1289故意隱瞞自己是確診者女兒的身份。（圖／翻攝自「美的好朋友」臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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