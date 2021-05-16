竹子湖繡球花提前綻放了！賞花配兩景點成完美打卡日

根據The China Post報導，每年五、六月對於台北人來說，就是要上陽明山欣賞一球球滿開的繡球花花海，再搭配私人園區內精心布置的打卡點，讓人每年來都有不同的驚喜。
The China Post/綜合報導
2021-05-16 23:50:00
這次因為天氣因素導致繡球花提前至五月初就進入5盛滿開的盛況，比原本官方預計繡球花季提早了三周，整片的繡球花海現在就衝陽明山拍各種美照，不用人擠人。
竹子湖周邊的繡球花海園區有「花與樹、財福繡球花田、大梯田繡球花田」以及擁有三個園區的「高家繡球花田」等賞花景點。 每一個都有不同的特色等著你前去打卡。
再配上群山連綿和藍天、白雲的背景，讓你夾在水藍色、粉色、白色、紫紅色繡球花中拍出各種網美照。
而周邊除了有滿開的繡球花海之外，也不能錯過老少咸宜的「水車寮步道」、最夯婚紗拍攝地「小溪頭黑森林」、人文歷史兼具「蓬萊米原種田故事館」等放空景點，讓你上山不只有賞繡球花，更比別人玩得更多、拍得更多。
竹子湖繡球花季
活動日期 | Time：2021/5/22～2021/6/20
目前已提早開花超過5成，花況請依現場狀況為主。
本文最早出現於Taipei Walker
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