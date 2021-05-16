竹子湖繡球花提前綻放了！賞花配兩景點成完美打卡日

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竹子湖周邊的繡球花海園區有「花與樹、財福繡球花田、大梯田繡球花田」以及擁有三個園區的「高家繡球花田」等賞花景點。 每一個都有不同的特色等著你前去打卡。

▲竹子湖周邊的繡球花海園區有「花與樹、財福繡球花田、大梯田繡球花田」。(圖/Taipei Walker提供)

▲▲周邊除了有滿開的繡球花海之外，也不能錯過老少咸宜的「水車寮步道」、最夯婚紗拍攝地「小溪頭黑森林」、人文歷史兼具「蓬萊米原種田故事館」等放空景點。(圖/Taipei Walker提供)

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