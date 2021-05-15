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國中會考20萬考生上陣！有3考生確診、126人因防疫改補考

國中會考即將在週末登場。因應疫情緣故，台北市政府12日上午召開記者會，宣布會考相關防疫細節。圖為記者會中示範會考時，考生中午用餐的情況。
▲國中會考今（15）日登場，因應防新冠肺炎防疫，考試期間採高規格防疫措施，考生必須全程戴口罩，且不開放陪考。圖為示範會考時，考生中午用餐的情況。（圖／記者陳明安攝，2021.05.12）

記者顏真真/台北報導

2021-05-15 09:21:38

國中教育會考今（15）日、明日連兩天登場，總計逾20萬名考生上陣，因應防新冠肺炎防疫，考試期間採高規格防疫措施，考生必須全程戴口罩，且不開放陪考。而根據教育部昨日連夜統計，共勾稽全國130名考生受疫情影響，其中126人改參加月底補考，3名考生確診。

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今、明兩天國中會考，全國逾20萬名考生分別在18個考區、225個考場應試，今日首日考試科目依序為社會、數學、國文、寫作測驗。在應試防疫規範上，考生進入試場時須佩戴口罩，未佩戴口罩者不得進入試場，也會開啟試場內4個角落窗戶各5到10公分維持通風，加強消毒及管制考場進出場動線等。而監試委員得請考場試務中心派員協助勸導，經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入試場。

考生在試場內考試期間應全程佩戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，依「110年國中教育會考違規處理要點」第12點，該科考試不予計列等級或級分。

若是已報名但依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間涵蓋會考日期的腦生，一律不得參加考試，可參加5月29日、30日的補行考試。考生如果於考試期間，臨時接獲衛生單位通知須居家隔離、居家檢疫或採檢，須於當節考試結束後離開試場，參加29、30日補考，以外加名額分發，不影響其他考生權益。

若有私自參加考試情事，經查證屬實後，除應由主管機關依法處置外，比照「110年國中教育會考違規處理要點」第三點，取消考試資格且不予補救。而根據教育部統計至昨晚11時，共勾稽130名考生，其中自主健康管理15人、居家隔離109人、居家檢疫3人及確診3人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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