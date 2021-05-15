國中會考20萬考生上陣！有3考生確診、126人因防疫改補考

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考生在試場內考試期間應全程佩戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，依「110年國中教育會考違規處理要點」第12點，該科考試不予計列等級或級分。
若是已報名但依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間涵蓋會考日期的腦生，一律不得參加考試，可參加5月29日、30日的補行考試。考生如果於考試期間，臨時接獲衛生單位通知須居家隔離、居家檢疫或採檢，須於當節考試結束後離開試場，參加29、30日補考，以外加名額分發，不影響其他考生權益。
若有私自參加考試情事，經查證屬實後，除應由主管機關依法處置外，比照「110年國中教育會考違規處理要點」第三點，取消考試資格且不予補救。而根據教育部統計至昨晚11時，共勾稽130名考生，其中自主健康管理15人、居家隔離109人、居家檢疫3人及確診3人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。