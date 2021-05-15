疫情升溫！台灣最美護理師曬制服照 甜喊：一起維護健康
網紅怡葶（Elle）是任職台大醫院的護理師，因長相甜美，擁有性感火辣的身材，被封為「台灣最美護理師」，在IG上有25萬名粉絲，她經常分享美照，日前適逢國際護理師節，她也曬出工作照，並呼籲大家勤洗手、共同防疫、一起維護健康。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-15 09:11:03｜2021-05-15 11:57:43
12日是國際護理師節日，怡葶貼出一張身穿護理師制服、手拿鮮花的照片，並祝福自己護理師節快樂，喊話：「現在疫情變嚴重了，記得勤洗手、出入戴口罩、保持社交距離，注意不適症狀，提早就醫，一起維護健康。」 台灣2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情越來越嚴重，照片中的怡葶口罩並沒有戴好，她也表示：「這是錯誤示範，只是為了拍照，和去年也是同一張照片。」貼文曝光後，網友紛紛留言「辛苦了」、「護理師節快樂，所有的醫護人員辛苦了」、「偉大的護理人員辛苦了！妳別累壞了。」
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