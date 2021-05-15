最新基因定序 4群聚事件32案都染同序列英國變異株
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布最新病毒基因定序結果發現，華航諾富特飯店案有17人、新北前獅子會會（案1203）有10 人、宜蘭羅東遊藝場案1人、萬華茶藝館案4人都感染同序列英國變異株，認定是同一病毒在傳播。至於先前不同序列的英國變異株並沒有在社區散開。
記者顏真真/台北報導
2021-05-15 14:49:55
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，機師旅館、遊藝場、獅子會、萬華茶藝館的個案許多都是在相同序列的英國變異株，可認定是同一個病毒株在傳播，目前看起來這幾案子，應有互相關聯。
不過，羅一鈞說，接下來若可以找到關聯，就不會做定序，資源要用在刀口上，如果有感染源不明個案，才會做定序，藉以釐清與其他個案的關聯性。指揮官陳時中則進一步表示，機師案1102感染的不同序列英國變異株，目前沒有在社區散開來。
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