下午台南再增1例！本土確診個案單日增181例

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增185例新冠肺炎確診個案，包括180例本土及5例境外移入。但指揮官陳時中在下午記者會上再證實，台南又增加1例確診，因目前未列入本周通報的180例中，因此暫時沒有案號。
記者顏真真/台北報導
2021-05-15 15:05:03
指揮中心表示，今日原新增的180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、台中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。
至於今日新增之5例境外移入個案為3男2女，年齡介於20多歲至40多歲， 分別自菲律賓、印度、美國及越南入境 ，入境日介於3月7日至5月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；發病日介於5月2日至13日。
不過，台南剛剛新增1例確診，但尚無案號。陳時中說，上午就就有看到傳出台南有1例，此個案採檢結果剛剛出來也是確診，未包含在今新增的180例本土病例之中。
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