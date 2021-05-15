獅子會「最辣會長」被搜出！網噴鼻血讚：人美心美

台灣2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情越來越嚴重，其中「獅子會會長」連日去萬華茶藝館消費，牽扯出許多連結，指揮中心陳時中也證實前蘆洲獅子會長有（案1203）與茶藝館有人與人連結，因此「獅子會」成熱搜關鍵字，日前曾被封為「最辣獅子會長」的庭逸（Catherine）也再度被搜出來，火辣身材讓網友看了紛紛直呼：「噴鼻血了！」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-15 09:45:33｜2021-05-15 10:17:59
一般人對獅子會的刻板印象是成員年齡偏大，且身家都挺富有，然而「最辣獅子會長」庭逸不僅年紀輕輕，更擁有天使臉孔，魔鬼身材，在IG上有13.5萬人追蹤，她也經常在IG上的分享勵志文，給人正面能量。 此外，庭逸除了擁有亮麗外型與不科學的身材，還有顆善良的心，經常參加公益活動，更是造夢者校園網路獅子會第五屆會長，被搜出來後，許多網友紛紛留言「人美心也美」、「很漂亮」、「好辣！」
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