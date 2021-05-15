疫情延燒東奧照辦　日本樂天CEO直言批：等同自殺任務

東京奧運將於7月23日登場，但新冠疫情目前仍在持續，就連主辦國日本也延長多地的緊急狀態，可截至目前為止，日方仍未有停辦的打算。日本電商龍頭「樂天」(Rakuten)的執行長三木谷浩史近日接受外媒專訪時，就直白地指出，這種時候舉辦奧運根本是「自殺任務」。

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根據美國《CNN BUSINESS》報導，三木谷浩史接受訪問時，對日本政府的防疫表現相當不滿，認為如果以滿分10分來看，日本的防疫只做到2分的水準，他一直試圖說服政府取消東奧，因為要在目前的情勢下主辦，就如同執行「自殺任務」一樣。

三木谷浩史表示，近期在全球範圍內舉辦大型國際盛會是很危險的，風險太大，許多國家都還在疫情中掙扎，包括印度和巴西，坦言現在根本就不是慶祝的時候。至於被問到奧運是否可能取消？三木谷浩史則聲稱：「任何事情都有可能發生，要保障賽事的安全是很困難的。」

報導還引述了日本軟銀集團(SoftBank Group)創辦人孫正義，近期接受美媒《CNBC》的採訪內容，說若是東京奧運會如期舉辦，他將會替日本和其他國家「感到害怕」，疫情肆虐之下，他不曉得各國要如何安全的派遣代表隊赴日，而日本是否又能承受來自四面八方的風險。