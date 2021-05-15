快訊／雙北升級三級警戒！陳時中：全國娛樂場所即起關閉

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此外，指揮中心因應本土疫情，針對全國範圍也有不同防疫措施。陳時中說明，全國休閒娛樂場所包含歌廳、舞廳、夜總會、KTV、健身中心、遊藝場所等其他類似場所，應該要關閉；全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與繞境相關活動，包含寺院、宮廟以及教堂等活動，應落實實聯制與社交距離，並加強清消；全國中小學校園停止對外開放；全國社團停止交接活動，擴大活動也不准辦理；時間部分，上述娛樂場所即時起開始管制，其他場所則於今日下午4時起開始。
此外，三級警戒有九大防疫指引，陳時中指出，整體精神是要減少流動風險、降低聚會的規模、餐飲實聯制、企業落實經營規範，還有強化防疫新生活；首先要求民眾外出時全程配戴口罩；第二是避免不掉要移動、活動與集會；三為除了同住者外禁止室內5人、室外10人以上的家庭聚會與社交聚會。
陳時中補充，四是自我健康監測，如有症狀應通知指揮中心再就醫；營業場所與洽公機關應落實留人管制，戴口罩、保持社交距離；職場與工作處所應遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，例如異地、遠距辦公等。
陳時中表示，餐飲場所應落實實聯制、社交距離及隔板等防疫措施，無法落實則採外帶；婚喪禮也應落實實聯制、社交距離並加強清消；公共場所與大眾運輸需加強清消。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。