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彰化確診個案也與萬華有關　陳時中：去賣水果是真的

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-15 17:59:26｜2021-05-15 18:24:22

國內本土疫情大爆發，今（15）日新增180例本土個案，下午台南又確診一例還未有案號，但其中有6例在彰化，更傳出是到萬華賣葡萄。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，彰化跟台中那兩個應該都是跟彰化案例，就是有去萬華區賣水果有感染。陳時中隨後補充強調「這個案例真的是去賣水果的」，其實疫調是很困難的，像之前有人說是去萬華買竹筍，後來調查都有另外的關係在。

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指揮中心指出，今日新增的180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日及採檢日介於今（2021）年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、台中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
陳時中表示，今日公布確診的180個本土病例，還有很多感染源在調查中，看起來從熱區出來及接觸者相關的部分有釐清，剩下的尚有感染源未釐清的，這非常不容易調查，尤其行動越隱密越不能講，就要透過警政協尋系統相關定位，才能了解行蹤及接觸者，這需要時間。

他也坦言案例這麼多，指揮中心也沒辦法做足跡報告，畢竟足跡是掌握在地方政府，會跟地方政府討論研議，但若地方政府沒一定權責，恐怕消息來源會更亂，因此會訂標準及公告方式，與地方政府一起來做。

莊人祥則透露今日確診個案有一個發病日是在4月23日，為案1424，活動史跟萬華區有關，另一個小於5歲確診病例案1391，這主要是家庭接觸者，父親事實也在確診名單之中。

至於彰化與台中染疫個案，莊人祥說那2例應該都跟彰化案例有關，就是有去萬華區賣水果而感染。陳時中隨後補充說「真的是去賣水果」，不像之前有案例說去買竹筍，結果都是有另外的關係在，相關案例經過警政幫忙後發現，不是真正只有這樣子

陳時中也強調，牽涉到隱私、個資，疫調真的是很困難的事情，一方面要保護個資不能讓人家誤會，有時也需要取得一個平衡、多方考量，若是把去過那地方的人都當成是這樣子來進行調查也不對，必須要經過多方查證才不會產生不必要的誤會，將事實釐清。

▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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