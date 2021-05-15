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共同防疫！本土暴增180例　唐綺陽喊話「勿慌張勿獵巫」

▲人們掉入愛情漩渦有徵兆？唐綺陽以星座角度解答。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽喊話人民一起共同團結防疫。（圖／唐綺陽臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-15 11:30:50

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，其中萬華茶藝館群聚案是國內防疫最大破口，昨（14日）暴增180例本土個案，指揮中心陳時中今（15日）宣布雙北疫情警戒至第三級，全民人心惶惶，星座專家唐綺陽也呼籲：「會緊張是好事，可以讓警覺提高，但恐慌大可不必，只有冷靜、淡定才能思慮清楚，把事辦好，同在一條船上的我們，一起再次團結吧！」

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▲唐綺陽表示木星的變化會讓5月到7月都震盪不安。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
▲唐綺陽表示木星的變化會讓5月到7月都震盪不安。（圖／唐綺陽臉書）
唐綺陽今（15日）在臉書發文表示，月亮進入「扣動火冥對分板機」位置，意即可能會有更多不安的訊息傳來，但她呼籲民眾既然知道有「令人恐慌不安之事」，那就先保持冷靜，直言：「現在是水逆效應的時刻，大家承受的是之前疏忽的後果。」

唐綺陽接著說：「前三天大家意識到『好像有社區感染』、開始警覺，開始大舉篩檢，所以邏輯上來說，確診數字一定會逐步攀高，每天都攀高也不足為奇，已染疫者能確診、趕緊就醫，反而是好事，所以也不要獵巫、歧視，好鼓勵內心擔憂的人都能得到確認。」

▲唐綺陽星座分析精準，被譽為「國師」。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽星座分析精準，被譽為「國師」。（圖／唐綺陽臉書）
台灣疫情一夕失控，不論是賣場或AZ疫苗，紛紛出現搶購潮，足以看見人民的慌張，唐綺陽表示要記住「別再蔓延」才是首要任務，要拿出去年「全民警覺、團結一心」的精神，讓疫情不再在台灣蔓延，至少這一個月內，大家忍耐一下，少出門、戴口罩、勤消毒、勤洗手，讓感染止於目前不再擴散，那台灣就還是安全的。

▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不需要
23.51%76.49%
2021-05-12-2021-05-15
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連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

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