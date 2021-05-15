避免年輕學子染毒　內埔警分局查獲百包毒咖啡

屏東縣政府警察局內埔分局日前執行網路巡邏時，發現在社群媒體上民眾所有的暱稱疑有販毒之嫌，深入查究確有其事，遂報請屏東地檢署檢察官楊士逸指揮偵辦，並於14日跨區在屏東市的某間釣蝦場逮捕徐姓未成年嫌犯，後並在某汽車旅館逮捕林姓上游嫌犯，現場查扣毒品咖啡包100包747公克(市值6萬元)。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-15 13:00:00
食藥署公布的「濫用藥物檢驗通報系統」調查報告，「合成卡西酮」類毒品屬中樞神經興奮劑，而俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮(Mephedrone)即屬是類新興毒品，大多以咖啡包的方式呈現，使用者除會有心悸、痙攣、血壓上升、嚴重的血管收縮，也會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為。
內埔警方呼籲，摻入三級毒品喵喵的咖啡包，由於成本低、製程簡便，迅速流通於網路及夜店。6月畢業季後，緊接即各學子兩個月的暑假，為避免莘莘學子染毒，期前各警察機關無不卯足勁追查藥頭，避免新生毒品人口。
屏東縣政府警察局長李文章為避免毒品侵入校園，指示各分局雷厲風行，強力緝毒，內埔分局查獲百包咖啡包，希望能遏止年輕學子遇害，同時也將持續溯源追查更上層藥頭，落實第二期新世代反毒策略減供給、降低初犯及斷人流的政策目標。