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避免年輕學子染毒　內埔警分局查獲百包毒咖啡

避免年輕學子染毒　內埔警分局查獲百包毒咖啡
▲屏東縣政府警察局內埔分局於屏東市的某間釣蝦場逮捕徐姓未成年嫌犯，並在某汽車旅館逮捕林姓上游嫌犯，現場查扣毒品咖啡包100包747公克(市值6萬元)。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.15）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-15 13:00:00

屏東縣政府警察局內埔分局日前執行網路巡邏時，發現在社群媒體上民眾所有的暱稱疑有販毒之嫌，深入查究確有其事，遂報請屏東地檢署檢察官楊士逸指揮偵辦，並於14日跨區在屏東市的某間釣蝦場逮捕徐姓未成年嫌犯，後並在某汽車旅館逮捕林姓上游嫌犯，現場查扣毒品咖啡包100包747公克(市值6萬元)。

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▲內埔警分局於14日於在某汽車旅館逮捕林姓上游嫌犯。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲內埔警分局於14日於在某汽車旅館逮捕林姓上游嫌犯。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.15）
食藥署公布的「濫用藥物檢驗通報系統」調查報告，「合成卡西酮」類毒品屬中樞神經興奮劑，而俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮(Mephedrone)即屬是類新興毒品，大多以咖啡包的方式呈現，使用者除會有心悸、痙攣、血壓上升、嚴重的血管收縮，也會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為。

內埔警方呼籲，摻入三級毒品喵喵的咖啡包，由於成本低、製程簡便，迅速流通於網路及夜店。6月畢業季後，緊接即各學子兩個月的暑假，為避免莘莘學子染毒，期前各警察機關無不卯足勁追查藥頭，避免新生毒品人口。

屏東縣政府警察局長李文章為避免毒品侵入校園，指示各分局雷厲風行，強力緝毒，內埔分局查獲百包咖啡包，希望能遏止年輕學子遇害，同時也將持續溯源追查更上層藥頭，落實第二期新世代反毒策略減供給、降低初犯及斷人流的政策目標。

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