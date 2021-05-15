  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情升溫　陳其邁宣布高雄進入準三級防疫準備

陳其邁宣布高雄進入準三級防疫準備。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.15）
▲陳其邁宣布高雄進入準三級防疫準備。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.15）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-15 11:58:00｜2021-05-15 14:57:55

今日台灣爆發180例本土病例，行政院上午也召開記者會說明後續防疫情形，高雄市長陳其邁則緊急召開防疫應變會議，陳其邁並在會前宣布「高雄市進入準三級的防疫準備」，強調怎麼樣能夠防止病毒進入高雄社區，是現在最重要的工作，大家都必須要繃緊神經，防疫需要更落實。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市今日動員各區清潔隊執行全市總清消，阻斷肺炎病毒傳播鏈進入高雄，高雄市長陳其邁今日上午親赴鳳山車站及中正體育場等人潮聚集地點視察消毒作業，並給予第一線清潔人員鼓勵打氣。

環保局長張瑞琿表示，環保局從前天就開始陸續進行清消作業，由於防疫警戒提升，環保局在今日凌晨已派員進入R23橋頭車站、R16左營站、R11高雄車站等3處高雄市與台鐵高鐵共構車站執行環境消毒，今日動員清消人員350人並持續針對全市車站、大型營業場所、學校、民眾洽公機關等人潮聚集熱點314處進行全面總清消，希望阻斷病毒鏈的傳播。

▲環保局及民政局協請國軍支援20名化學兵投入防疫消毒行列。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.15）
▲環保局及民政局協請國軍支援20名化學兵投入防疫消毒行列。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.15）
陳其邁指出，目前變種病毒擴散力很快，為了預防本土群聚，市府團隊必須採取快速且全面性的預先防治，也特別指示消毒作業務必首重扶手、牆面、休憩座椅、電梯按鍵等伸手會碰觸的地點，環保局及民政局亦協請國軍支援20名化學兵投入防疫消毒行列，共同確保市民朋友安全。

台灣今日爆發180例本土確診個案，陳其邁說，南北交通的頻繁對防疫是很大的挑戰，台灣是一日生活圈，對於防疫大家都不能置身事外，所以現在根據整體國內、國際，目前個案都是從外縣市移動到高雄，所以怎麼樣能夠防止病毒進入高雄社區，就是現在最重要的工作。

▲高雄市長陳其邁視察鳳山火車站消毒作業。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.15）
▲高雄市長陳其邁視察鳳山火車站消毒作業。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.15）
陳其邁坦言，病毒的變異，對防疫是非常大的挑戰，雙北地區的群聚感染事件，就篩檢站的陽性檢出率是3%到10%，這個是一個典型的社區傳播，高雄市有幾個個案也發現說傳染的地點都跟萬華或蘆洲有關。

陳其邁強調，現在要做的工作就是預防病毒進入高雄的社區，從台北蘆洲、宜蘭、基隆，尤其是台北萬華群聚社區感染事件，顯示這次疫情非常嚴峻，所以市府會用最嚴謹的態度，不管是對環境的大消毒，再來加嚴相關措施的升級，所以我在這裡也宣布高雄市進入準三級的防疫準備，今日召開緊急會議是請各局處首長來開會就防疫做檢討，各局處都必須要繃緊神經，防疫需要更落實。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.7%2.3%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
25.22%74.78%
2021-05-12-2021-05-15
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀