疫情升溫　陳其邁宣布高雄進入準三級防疫準備

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環保局長張瑞琿表示，環保局從前天就開始陸續進行清消作業，由於防疫警戒提升，環保局在今日凌晨已派員進入R23橋頭車站、R16左營站、R11高雄車站等3處高雄市與台鐵高鐵共構車站執行環境消毒，今日動員清消人員350人並持續針對全市車站、大型營業場所、學校、民眾洽公機關等人潮聚集熱點314處進行全面總清消，希望阻斷病毒鏈的傳播。
陳其邁指出，目前變種病毒擴散力很快，為了預防本土群聚，市府團隊必須採取快速且全面性的預先防治，也特別指示消毒作業務必首重扶手、牆面、休憩座椅、電梯按鍵等伸手會碰觸的地點，環保局及民政局亦協請國軍支援20名化學兵投入防疫消毒行列，共同確保市民朋友安全。
台灣今日爆發180例本土確診個案，陳其邁說，南北交通的頻繁對防疫是很大的挑戰，台灣是一日生活圈，對於防疫大家都不能置身事外，所以現在根據整體國內、國際，目前個案都是從外縣市移動到高雄，所以怎麼樣能夠防止病毒進入高雄社區，就是現在最重要的工作。
陳其邁坦言，病毒的變異，對防疫是非常大的挑戰，雙北地區的群聚感染事件，就篩檢站的陽性檢出率是3%到10%，這個是一個典型的社區傳播，高雄市有幾個個案也發現說傳染的地點都跟萬華或蘆洲有關。
陳其邁強調，現在要做的工作就是預防病毒進入高雄的社區，從台北蘆洲、宜蘭、基隆，尤其是台北萬華群聚社區感染事件，顯示這次疫情非常嚴峻，所以市府會用最嚴謹的態度，不管是對環境的大消毒，再來加嚴相關措施的升級，所以我在這裡也宣布高雄市進入準三級的防疫準備，今日召開緊急會議是請各局處首長來開會就防疫做檢討，各局處都必須要繃緊神經，防疫需要更落實。
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