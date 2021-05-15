疫情爆！雙北市三級警戒 室內5人室外10人禁止聚會
本土疫情爆炸，今（15）行政院宣布新北市、台北市升高警戒。防疫指揮中心指揮官陳時中表示， 寺廟、教會活動都要落實實名制與社交距離，全國中小學校園停止開放，一些不必要的休閒活動不要辦理。新北市跟台北市，5月15日到5月28日將升到三級警戒，休閒八大場所都管制，其他場所下午四點開始。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-15 11:58:56
雙北市升到三級警戒，陳時中表示，因為熱區疫情爆，目前疫調作為相關防堵力道不足，提升警戒等級，因應並控制疫情。整體要減少流動風險，降低聚會規模，企業採取持續經營規範，強化防疫新生活，外出全面配戴口罩，避免不必要活動，停止室內5人、室外10人聚會。
此外，休閒娛樂場所全面關閉，像是歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、KTV、MTV、觀展、觀賽、電影院、活動中心、溜冰場、美術館、游泳池，兒童遊戲區、健身房等都即刻關閉。教育學習場域，像是社區大學、Ｋ書中心、圖書館、老人共餐、社區活動中心等場所，也宣佈關閉。
陳時中表示，至於百貨公司、賣場等，進出都要實名制，入內全程戴口罩，同時進行人流管制，餐飲方面因為進食要脫下口罩，因此採取實名制，若餐飲店無法做到實名制，就建議關閉或外帶。
為何只有新北市與台北市升上三級，鄰近的桃園、基隆仍維持二級？陳時中說，這跟疫情狀態有關係，周邊區域沒放進去，就是讓二、三級區域有區隔，表示非必要就不要在二、三級流動，有這樣的界線，民眾不要跨區流動，避免病毒散播風險。