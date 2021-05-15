八大被封！「酒國名花」凌威威經濟堪憂 曝酒店防疫狀況
2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，其中萬華茶藝館群聚案是國內防疫最大破口，台北市長柯文哲日前緊急宣布，自今（15日）起八大行業全面暫停營業，讓不久前才剛重操舊業酒店工作的「酒國名花」凌威威（舊藝名：凌葳威）大受影響，陷入斷炊危機，她更透露酒店的防疫措施雖然落實實名制，但客人並不會守規矩。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-15 13:00:00
46歲的凌威威被封為「酒國名花」，她除了經營畫室，今年也重操舊業，回去酒店工作。據《自由時報》報導，凌威威最慘時，窮困潦倒到身上僅有台幣12元，連洗熱水澡的錢都繳不出，直到前陣子回歸八大行業後稍有轉色，不過隨著八大行業遭封鎖，她又再度陷入經濟危機。 凌威威表示自己的工作是日式高級鋼琴酒吧，店裡大概5桌、小姐10位，雖然一般酒店都會落實實名制，並要求客人戴口罩，可是客人開始消費，在包廂玩開後，就會把口罩脫下，忘情在酒店的快樂中，凌威威更坦言夜店也是如此，直言：「神經嗎？不脫（口罩）要怎麼喝酒。」
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