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八大被封！「酒國名花」凌威威經濟堪憂　曝酒店防疫狀況

▲凌威威爆演藝圈女星錯嫁假豪門。（圖／JET）
▲凌威威被封為「酒國名花」，因八大行業遭封鎖，她也陷入經濟困難。（圖／JET）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-15 13:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，其中萬華茶藝館群聚案是國內防疫最大破口，台北市長柯文哲日前緊急宣布，自今（15日）起八大行業全面暫停營業，讓不久前才剛重操舊業酒店工作的「酒國名花」凌威威（舊藝名：凌葳威）大受影響，陷入斷炊危機，她更透露酒店的防疫措施雖然落實實名制，但客人並不會守規矩。

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▲凌威威最慘時，身上只有台幣12元。（圖／凌威威臉書）
▲凌威威最慘時，身上只有台幣12元。（圖／凌威威臉書）
46歲的凌威威被封為「酒國名花」，她除了經營畫室，今年也重操舊業，回去酒店工作。據《自由時報》報導，凌威威最慘時，窮困潦倒到身上僅有台幣12元，連洗熱水澡的錢都繳不出，直到前陣子回歸八大行業後稍有轉色，不過隨著八大行業遭封鎖，她又再度陷入經濟危機。

▲凌威威除了經營畫室，近期也回去酒店工作。（圖／凌威威臉書）
▲凌威威除了經營畫室，近期也回去酒店工作。（圖／凌威威臉書）
凌威威表示自己的工作是日式高級鋼琴酒吧，店裡大概5桌、小姐10位，雖然一般酒店都會落實實名制，並要求客人戴口罩，可是客人開始消費，在包廂玩開後，就會把口罩脫下，忘情在酒店的快樂中，凌威威更坦言夜店也是如此，直言：「神經嗎？不脫（口罩）要怎麼喝酒。」

▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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