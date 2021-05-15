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世衛：疫情第2年更致命　籲富國捐贈疫苗給窮國

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，2019冠狀病毒疾病第2年疫情勢將更為致命，呼籲富國與其計劃對兒童施打疫苗，不如考量將疫苗捐贈出來，交由國際機制分給窮國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，2019冠狀病毒疾病第2年疫情勢將更為致命，呼籲富國與其計劃對兒童施打疫苗，不如考量將疫苗捐贈出來，交由國際機制分給窮國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-15 13:53:15

（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，2019冠狀病毒疾病第2年疫情勢將更為致命，呼籲富國與其計劃對兒童施打疫苗，不如考量將疫苗捐贈出來，交由國際機制分給窮國。

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路透社報導，世衛希望有更多國家追隨法國與瑞典，在境內優先族群都完成疫苗接種之後，能夠捐贈疫苗給2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX），以助解決不同國家之間疫苗施打率差距問題。

最近數週來，美國和加拿大等國家都已授權對青少年施打疫苗。不過一位世衛官員表示，已與華府就分享疫苗一事協商中。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦線上會議中表示，第2年COVID-19疫情勢將遠比第1年「更為致命」，而且印度疫情令人擔心。

他說：「我了解何以一些國家想要為境內兒童和青少年施打疫苗，但此時此刻，我敦促這些國家考量改以捐贈疫苗給COVAX。」

COVAX目前為止已配送約6000萬劑疫苗，但難以達成供應目標，部分原因是印度在疫情日益嚴峻下，限制印度生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗出口。

全球目前為止，約完成12.6億劑COVID-19疫苗的施打作業。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100515

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