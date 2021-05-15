提供安心洽辦公場所 高市四維暨鳳山兩行政中心全面清消
因應國內疫情日趨嚴峻，高市府市行政暨國際處即刻於今(15)日及16日分別針對四維、鳳山行政中心(下稱兩行政中心)及轄管公共場域進行全面預防性環境清潔消毒作業，以阻斷傳播鏈。行政暨國際處項賓和處長呼籲，不論是員工同仁或辦公民眾，目前進入兩行政中心務必遵守全程配戴口罩，量體溫，配合實聯制及進行手部消毒等防疫規定，保護彼此，一起度過這波疫情的挑戰。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-15 12:38:38
四維暨鳳山兩行政中心兩行政中心為合署辦公大樓，於去年疫情爆發之初，即配合市府第一級流行疫情指揮中心指示，滾動式調整防疫管制措施，透過各進駐單位共同協力全力防堵，疫情期間除透過各單位平時加強區域性清消外，藉由這次全面性環境預防性清消作業，提供更安心的洽辦公場所。
高市府第一級流行疫情指揮中心於14日針對北部群聚感染案發佈防疫加嚴六大措施，包含即日起全市夜市、市場、交通轉運站、校園、戲院、醫療院所、旅館、社區集會所等公共場所全面清消，市府這次清潔消毒作業範圍主要包含兩行政中心內外圍所有空間，包含各進駐機關辦公場所、機庫房及廁所、廊道、樓梯扶手、電梯、公務餐廳等區域，使用二氧化氯並以背負式噴霧機進行人工清消噴灑作業，預計本(15)日執行四維行政中心，16日執行鳳山行政中心全棟清消作業。