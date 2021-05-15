雙北民眾衝超市狂搶物資！名醫曝「這2樣東西」沒人要買
本土疫情延燒，行政院今（15）日早上召開臨時記者會，行政院長蘇貞昌表示，昨日單日新增確診人數高達180人，面對疫情，雙北2周「升至三級防疫警戒」，而不少民眾深怕家中無糧食可吃，聽聞訊息後湧入超市、大賣場購買物資。對此，台大名醫施景中就透露一個有趣的現象，引發網友議論。
記者張嘉哲/綜合報導
2021-05-15 13:08:10｜2021-05-15 14:58:31
在中央宣布雙北進入三級警戒之後，施景中在臉書表示「全聯跟超市瞬間都被擠爆了，為了避免群聚感染，大家還是別去吧」，而話鋒一轉，施景中提及女兒稍早收到友人回報的超市有趣狀況。
「儘管一堆人湧進賣場，唯獨三色豆以及特定的泡麵都沒人搶買，這代表雙北人恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去」，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「笑死，只剩三色豆能吃我真的寧願餓肚子」、「三色豆真的太可怕」、「三色豆沒人買真的很正常，真的太難吃」、「三色豆根本就不是食物」、「好險你各位婆媽頭腦還算清楚，但也不用搶成這樣吧」。
中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，雙北升到三級警戒，時間從5月15至5月28，先試行兩個禮拜，目前全國娛樂場所關閉，且全面停止進香團與遶境活動，在教堂公廟需要落實實名制、加強傾銷，中小學停止對外開放，社團交接停止辦理。（編輯：張嘉哲）
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